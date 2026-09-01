Yeni eğitim yılı öncesi okullarda haşere mücadelesi: Hatay Büyükşehir Belediyesi devrede

Çalışmanın kapsamı:

Hatay Büyükşehir Belediyesi (HBB), yeni eğitim öğretim yılı öncesinde okullarda haşere ve vektörle mücadele çalışmalarına başladı. Çalışmalar Milli Eğitim Müdürlüğü ve okul idareleriyle koordineli yürütülüyor ve amaç öğrencilerin sağlıklı, hijyenik ortamlarda eğitim görmesini sağlamak.

Uygulama ve müdahale:

Ekipler, okul bahçeleri ve çevrelerinde ilaçlama yapıyor. Çalışmalarda haşere ve vektörlerin üreme ve barınma riski bulunan alanlar kontrol edilerek gerekli müdahaleler gerçekleştiriliyor.

Yaygınlaştırma ve devam:

Yetkililer, ilaçlama çalışmalarının il genelindeki okullarda devam edeceğini bildirdi.

HBB EKİPLERİ, YENİ EĞİTİM ÖĞRETİM YILI ÖNCESİNDE OKULLARDA HAŞERE VE VEKTÖRLERE KARŞI İLAÇLAMA ÇALIŞMASI GERÇEKLEŞTİRİYOR.