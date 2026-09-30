Yeni hizmet binası eğitim ve spor altyapısını güçlendirecek: rektör Çakmak incelemelerde bulundu

rektör çakmak spor bilimleri fakültesinde incelemelerde bulundu

Erzurum Teknik Üniversitesi (ETÜ) Rektörü Prof. Dr. Bülent Çakmak, üniversite üst yönetimiyle birlikte 2026-2027 Akademik Yılı'nın başlamasıyla Spor Bilimleri Fakültesi'ne ziyarette bulundu ve yürütülen çalışmaları yerinde inceledi. Ziyaret, fakültenin eğitim-öğretim ve sportif altyapısının mevcut durumu ile yeni döneme ilişkin hazırlıkların değerlendirilmesi amacıyla gerçekleştirildi.

çalışmaların kapsamı:

Fakülte yönetiminden projeler ve uygulamalar hakkında bilgi alan heyet, öğrencilerin daha nitelikli ve verimli bir eğitim ortamına kavuşması için sürdürülen adımları tartıştı. İncelemelerde; derslik düzenlemeleri, uygulama alanlarının donanımı ve spor altyapısının geliştirilmesine yönelik planlar ele alındı. Toplantıda yeni akademik döneme hazırlık sürecine dair koordinasyon ve uygulama takvimi üzerinde duruldu.

yeni hizmet binasının özellikleri:

Ziyaretin önemli ayağını yapımı devam eden yeni hizmet binası oluşturdu. Enerji verimliliği esas alınarak tasarlanan ve 1.994 metrekare kapalı alana sahip olacak binada 3 antrenman salonu, 3 sınıflık eğitim alanı ve 17 ofis yer alacak. Bina, öğretim elemanları ve öğrencilerin akademik eğitimleri ile sportif gelişimlerini destekleyecek şekilde planlandı ve tamamlandığında fakültenin fiziki kapasitesini artırarak uygulama odaklı eğitim imkânlarını genişletecek.

İnşaatın mevcut durumu ve iş programı hakkında yetkililerden bilgi alan Rektör Çakmak ve beraberindeki heyet, projenin ilerleyişini yerinde görerek gerekli idari ve teknik koordinasyonun sağlanması için notlar aldı.

İncelemelerin ardından değerlendirmede bulunan Rektör Prof. Dr. Bülent Çakmak, Spor Bilimleri Fakültesi'nin akademik ve sportif alandaki başarılarının dikkat çektiğini vurguladı. Çakmak, yeni hizmet binasının sunduğu imkânlarla fakültenin potansiyelinin daha da ileri taşınacağına ve başarı çıtasının yükseleceğine inandığını belirtti.

ERZURUM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (ETÜ) REKTÖRÜ PROF. DR. BÜLENT ÇAKMAK, ÜNİVERSİTE ÜST YÖNETİMİYLE BİRLİKTE 2026-2027 AKADEMİK YILI’NIN BAŞLAMASIYLA SPOR BİLİMLERİ FAKÜLTESİNİ ZİYARET EDEREK YÜRÜTÜLEN ÇALIŞMALARI YERİNDE İNCELEDİ.