Yeni Parti İstanbul il başkanının savcılık ifadesi ve soruşturmanın genişletilmesi talebi

Özgür Çelik'in savcılık ifadesi ortaya çıktı

Yeni Parti İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik savcılıkta verdiği ifadenin ayrıntılarını kamuoyuna yansıttı. Çelik, Üsküdar Belediye Başkan Vekilliği seçimi sonrasında gündeme gelen beyanlar ve iddialara ilişkin yürütülen soruşturmanın yalnızca tek bir kişiye indirgenmemesi gerektiğini savundu ve tanıkların dinlenmesini istedi.

İfade ve savunmanın özeti:

Çelik ifadesinde, Üsküdar sürecinde adı geçen Ayhan Aydın ile yaptığı iddia edilen görüşmeye tanık olan kişilerin dinlenmesini talep etti. Çelik, soruşturmanın yalnızca Aydın'ın tehdit edildiği iddiasıyla sınırlı bırakılmaması gerektiğini belirterek, 9 Eylül tarihinde İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığına yaptıkları suç duyurusunun mevcut soruşturmayla birleştirilmesini istedi.

Çelik, savcılıktaki ifadelerinde bu olayın münferit bir vakadan ibaret olmadığını ve son dönemdeki siyasi ve hukuki gelişmelerden bağımsız değerlendirilmesinin mümkün olmadığını belirtti. Demokrasinin yalnızca seçim kazanıp kaybetmekten ibaret olmadığını vurgulayan Çelik, sandıkta ortaya çıkan siyasi tercihin seçilmişlerin görevlerini özgürce icra etmeleriyle korunmasının önemine dikkat çekti.

Tanık beyanları ve iddiaların içeriği:

Çelik, Üsküdar'da bir odada bulunduğu sırada Ayhan Aydın'ın Üsküdar Belediye Meclis üyesi Necdet Ay ile yaptığı telefon görüşmesinde bir savcı tarafından tutuklanmakla tehdit edildiğini söylediğini; Aydın'ın ailesinin durumunu gerekçe göstererek baskıya boyun eğmek zorunda kaldığını iddia ettiğini aktardı. Çelik, bu görüşmenin hoparlörden yapıldığını ve Aydın'ın ağlayarak 'Savcı beni tutuklama ile tehdit etti, tutuklandığım takdirde benim sara hastası olan engelli eşim ve çocuğuma kim bakacak' dediğini belirtti.

Çelik, bu sözlerin kendi çıkarımı olmadığını; beyanın Ayhan Aydın'a ait olduğunu, kendisiyle birlikte Suat Özçağdaş, Necdet Ay ve başkalarının şahit olduğunu kaydetti. Ayrıca Çelik, daha sonra Nihat Doğan aracılığıyla yapılan telefon görüşmesinde Aydın'ın aynı ifadeleri kendisine de tekrar ettiğini, görüşme sırasında yanında Nihat Doğan ve Barış Dedetaş'ın bulunduğunu savundu. Çelik, Uğur Ural'ın da benzer ifadeleri duyduğunu bildirdi.

Talepler ve soruşturmanın kapsamı:

Çelik, soruşturmanın yalnızca kendisinin yaptığı açıklamalar üzerinden değerlendirilmemesi gerektiğini belirterek, Üsküdar Belediye Meclisi'nde siyasi tercihlerini değiştiren diğer üyelerle ilgili kamuoyuna yansıyan iddiaların da araştırılmasını talep etti. Bu kapsamda Bayrampaşa'da yaşanan başkanvekilliği seçimine ilişkin iddiaları örnek göstererek, makam veya görev vaadi karşılığında siyasi tercih değişiminin olup olmadığının incelenmesini istedi.

Çelik ayrıca, kendisinin üç ayrı davada toplam 22,5 yıl hapis istemiyle yargılandığını hatırlatarak kurultay sürecine ilişkin davada bazı delegelerin meclis üyeliği karşılığında oy kullandığı yönündeki iddialardan söz etti. 'Eğer bir meclis üyesinin siyasi tercihinin değiştirilmesi ve bunun karşılığında makam veya menfaat elde etmesi hukuken araştırılması gereken bir durum ise, bu kural herkes için geçerli olmalıdır' dedi.

Herkes için eşit hukuk talebi:

Çelik, tutuklanmasının ardından Bayrampaşa Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Hasan Mutlu hakkında kamuoyuna yansıyan iddiaların da araştırılması gerektiğini savundu. Çekmeköy, Tuzla ve Şile belediyeleriyle ilgili parti değişikliği iddialarının da soruşturma kapsamına alınmasını isteyen Çelik, 'Hukuk, siyasi tercihlere göre farklı çalışan bir mekanizma haline gelmemelidir' ifadelerini kullandı.

Çelik, hiçbir kişiyi peşinen suçlu ilan etmediklerini; taleplerinin iddiaların araştırılması ve sorumluların ortaya çıkarılması olduğunu belirtti. 'Bizim talebimiz herhangi bir siyasi parti lehine veya aleyhine sonuç çıkarılması değildir. Biz hukukun herkes için aynı şekilde uygulanmasını istiyoruz' diye konuştu.

Soruşturmanın genişletilmesi talebi kapsamında Çelik, dosyanın Ayhan Aydın, Ahmet Başbaydar, Onur Bayav, Tahsin Usta, Tahsin Epli ve Hüseyin Kazan yönünden de incelenmesini istedi.

Özgür Çelik’in savcılık ifadesi ortaya çıktı