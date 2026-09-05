Yeni yüzler derbide sahne aldı: Beşiktaş'ın transferleri Fenerbahçe sınavında

Beşiktaş'ta yeni transferler derbiyle tanıştı

Beşiktaş'ta teknik direktör Vincenzo Italiano'nun formayı teslim ettiği Alexander Nübel, Salih Özcan, Leandro Trossard ve Dusan Vlahovic, siyah-beyazlı formayla ilk kez Fenerbahçe derbisinde forma giydi.

Trendyol Süper Lig'in 4. hafta maçında deplasmanda karşılaştığı Fenerbahçe'yi 2-1 mağlup eden Beşiktaş'ta yeni transferler de ilk kez bir derbide süre aldı ve takımın maç içindeki enerji dönüşümünde rol oynadı.

Başlayanlar ve maç içindeki roller:

Mücadeleye ilk 11'de başlayan Alexander Nübel, Salih Özcan, Leandro Trossard ve Dusan Vlahovic, siyah-beyazlı formayla derbi tecrübesi kazandı. Bu isimlerin sahadaki varlığı, takımın kadro derinliğine dair ilk sınav olarak değerlendirildi.

İkinci yarıda girenler:

İkinci yarıda oyuna giren Kassoum Ouattara ve İlhan Fakılı de kariyerlerinde ilk kez sarı-lacivertlilere karşı rakip oldu. Her iki oyuncunun derbi ortamındaki katkısı, ilerleyen haftalar için önemli bir referans noktası oluşturdu.

Bu derbi, transferlerin resmi formayla ilk sınavı niteliğindeydi ve teknik ekip ile oyuncular için adaptasyon sürecinin somut göstergelerini sundu.

SALİH ÖZCAN (SAĞDAKİ)