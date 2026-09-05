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Doğa ve dayanışma: Nemrut Kalderası'nda 30 kilometrelik çanak yürüyüşü

Tatvan'da toplanan 11 kişilik ekip, Nemrut Kalderası'nda 2.800 m zirveden başlayarak Nemrut Krater Gölü ve Van Gölü manzaralı yaklaşık 30 km yürüyüş yaptı.

GİRİŞ: 05 Eylül 2026 - 23:33

GÜNCELLEME: 05 Eylül 2026 - 23:46

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EDİTÖR: Aslı Han

Doğa ve dayanışma: Nemrut Kalderası'nda 30 kilometrelik çanak yürüyüşü

Etkinlik ve rota:

Bitlis'in Tatvan ilçesinde bir araya gelen doğaseverler ve aktivistler, Nemrut Kalderası Milli Parkı'nda düzenlenen geleneksel çanak yürüyüşünün sekizincisini gerçekleştirdi. Tatvan, Güroymak ve Ahlat ilçeleri arasında yer alan Nemrut Kalderası'nda yapılan yürüyüşe 11 kişilik ekip katıldı.

Katılımcılar, Nemrut Dağı'nın yaklaşık 2 bin 800 metre rakımlı zirvesine çıkarak krater çevresindeki parkuru takip etti. Yürüyüş güzergâhı, kalderanın iç kesimleri ve çevresini kapsayan yaklaşık 30 kilometrelik bir çanağı içeriyordu ve Nemrut Krater Gölü ile Van Gölü'nün eşsiz manzaraları eşliğinde sürdü. Parkurun tamamını kat etmek için hedeflenen süre yaklaşık 12 saat olarak belirtildi.

Organizasyon ve katılımcılar:

Etkinlik, Nemrut Jeopark Derneği, Tatvan Koşu Grubu ve Van Gölü Aktivistleri Derneği iş birliğiyle düzenlendi. Bu iş birliği, bölgedeki doğal değerlerin birlikte tanıtılması ve korunmasına dönük ortak bir çalışmanın ürünü olarak öne çıktı.

Yetkililer ne dedi:

Van Gölü Aktivistleri Derneği Kurucu Başkanı Erdoğan Özel, Nemrut Kalderası'nın kısa süre önce milli park ilan edilmesinin sevindirici olduğunu vurguladı ve geleneksel yürüyüşün bu yıl 8'incisini düzenlediklerini aktardı. Özel, parkur boyunca kalderanın hem iç hem çevresel güzelliklerinin görülebildiğini belirterek Nemrut'un daha fazla tanıtılması ve gerekli yatırımların yapılması gerektiğine dikkat çekti.

Nemrut Jeopark Derneği Başkanı Suat Vecel ise kalderanın milli park statüsünden duydukları memnuniyeti dile getirerek, bölgenin ilerleyen süreçte UNESCO Dünya Mirası Listesi'ne kazandırılmasını hedeflediklerini ifade etti. Tatvan Koşu Grubu Başkanı Onur Uçak de 30 kilometrelik çanak yürüyüşünü başarıyla tamamlamanın mutluluğunu paylaştı.

Koruma ve tanıtım çağrısı:

Yürüyüş, Nemrut Kalderası'nın doğal güzelliklerini yeniden gözler önüne sererken katılımcılar, bölgenin korunarak gelecek nesillere aktarılması çağrısını yineledi. Etkinlik organizatörleri ve katılımcılar, bölgenin turizm potansiyelinin artırılması ve doğanın sürdürülebilir şekilde korunması için yerel ve ulusal düzeyde adımlar atılmasının önemine vurgu yaptı.

BİTLİS’İN TATVAN İLÇESİNDE BİR ARAYA GELEN DOĞASEVERLER VE AKTİVİSTLER, NEMRUT KALDERASI MİLLİ...

BİTLİS’İN TATVAN İLÇESİNDE BİR ARAYA GELEN DOĞASEVERLER VE AKTİVİSTLER, NEMRUT KALDERASI MİLLİ PARKI’NDA DÜZENLENEN GELENEKSEL ÇANAK YÜRÜYÜŞÜNÜN 8’İNCİSİNİ GERÇEKLEŞTİRDİ.

Aslı Han

Aslı Han

 Çevre & Ekoloji Editörü

İklim değişikliği, sıfır atık projeleri, ekoloji ve çevre koruma bilinci üzerine haberler ve özel dosyalar hazırlayan çevre editörü.

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