Yenibosna metrosu tavanından su sızdı
İstanbul'da Yenibosna metro istasyonunun tavan bölümünden su sızdığı görüldü. Yoğun su akışı, istasyonda bulunan yolcuların dikkatini çekti ve şaşkınlığa yol açtı.
yolcuların tepkisi:
Su sızıntısını gören vatandaşlar durumu görünce şaşkınlık yaşadı ve endişelerini dile getirdi. Olay, istasyonda kısa süreli bir tedirginlik yarattı.
müdahale eksikliği:
İstasyonda sızıntıya ilişkin hemen bir müdahale yapılmadığı gözlemlendi; müdahale olmaması da yolcular tarafından şoke edici bulundu.
Yenibosna Metrosu’nun tavanından su sızmaya başladı
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