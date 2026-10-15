Yenibosna metrosu tavanından su sızdı

İstanbul'da Yenibosna metro istasyonunun tavan bölümünden su sızdığı görüldü. Yoğun su akışı, istasyonda bulunan yolcuların dikkatini çekti ve şaşkınlığa yol açtı.

yolcuların tepkisi:

Su sızıntısını gören vatandaşlar durumu görünce şaşkınlık yaşadı ve endişelerini dile getirdi. Olay, istasyonda kısa süreli bir tedirginlik yarattı.

müdahale eksikliği:

İstasyonda sızıntıya ilişkin hemen bir müdahale yapılmadığı gözlemlendi; müdahale olmaması da yolcular tarafından şoke edici bulundu.

Yenibosna Metrosu’nun tavanından su sızmaya başladı