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Yenice tarım festivalinde yeni doğan buzağılar için 3 bin sağlık seti dağıtılacak

Çanakkale Valiliği destekli Yaşam Bağı Projesi kapsamında Yenice tarım festivalinde üreticilere yeni doğan buzağılar için 3 bin sağlık kiti dağıtılacak.

GİRİŞ: 26 Ekim 2026 - 16:07

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EDİTÖR: Oğuzhan Kılıç

Yenice tarım festivalinde yeni doğan buzağılar için 3 bin sağlık seti dağıtılacak

Yenice tarım festivalinde buzağı sağlığını koruma çalışması

Çanakkale Valiliğinin destekleri ve Çanakkale İl Özel İdaresinin finansal katkılarıyla, Çanakkale İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından yürütülen Yaşam Bağı Projesi, Yenice tarım festivalinde üreticilerle buluştu. Proje kapsamında 3 bin üreticiye ulaşılması hedefleniyor.

projenin hedefleri:

Projenin temel amacı, yeni doğan buzağıların sağlığını korumak ve buzağı kayıplarını azaltmak. Çalışma, doğum sonrası bakım uygulamalarının yaygınlaştırılmasını sağlayarak işletmelerin verimliliğini artırmayı amaçlıyor.

kit içeriği ve uygulama:

Üreticilerin kullanımına sunulan koruyucu sağlık kitlerinin içinde batikon ve göbek klipsleri bulunuyor. Bu malzemeler, doğum sonrası göbek bakımı ve hijyen için temel ihtiyaçları karşılayacak şekilde hazırlandı. Kitlerin dağıtımıyla birlikte, üreticilere doğru uygulama konusunda bilgilendirme yapılması planlanıyor.

Festival sürecinde kitlerin dağıtımı ve bilgilendirme faaliyetleriyle sahada uygulama standartlarının güçlendirilmesi ve buzağı ölümlerinin düşürülmesi hedefleniyor.

ÇANAKKALE’NİN YENİCE İLÇESİNDE DÜZENLENEN TARIM FESTİVALİNDE ÜRETİCİLERE BUZAĞILAR İÇİN 3 BİN ADET...

ÇANAKKALE’NİN YENİCE İLÇESİNDE DÜZENLENEN TARIM FESTİVALİNDE ÜRETİCİLERE BUZAĞILAR İÇİN 3 BİN ADET SAĞLIK SETİ DAĞITILACAK.

Oğuzhan Kılıç

Oğuzhan Kılıç

 Karadeniz & Doğa Editörü

Karadeniz Bölgesi’nden gelen hava durumu, yöresel gelişmeler ve doğa olayları haberlerini düzenleyen editör.

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