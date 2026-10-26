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Erken tanının gücü: meme kanserinde yaşamı koruyan farkındalık hamlesi

Erciyes Üniversitesi'ndeki farkındalık etkinliğinde Prof. Dr. Abdullah Bahadır Öz, meme kanserinde erken tanının hayat kurtardığını ve tarama önerilerini paylaştı.

GİRİŞ: 26 Ekim 2026 - 16:47

GÜNCELLEME: 26 Ekim 2026 - 16:56

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EDİTÖR: Serkan Varol

Erken tanının gücü: meme kanserinde yaşamı koruyan farkındalık hamlesi

Erciyes Üniversitesi'nde meme kanseri farkındalık etkinliği

Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastaneleri, Meme Kanseri Farkındalık Ayı kapsamında ERÜ Gevher Nesibe Hastanesi Poliklinikler girişinde bilgilendirme standı kurdu. Etkinlikte vatandaşlara broşürler dağıtıldı, erken tanı ve tarama yolları hakkında bilgiler verildi.

uzmanların vurgusu: erken tanı hayat kurtarır

Etkinliğe katılan Genel Cerrahi Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Abdullah Bahadır Öz, meme kanserinin biyolojisi ve tedavi edilebilirliği üzerinde durarak erken teşhisin önemini tekrar etti. Prof. Dr. Öz, kanserin erken evrede yakalandığında tamamen yok edilebileceğini belirterek 'Erken tanı önemli, erken tanı hayat kurtarır' ifadesini kullandı.

Prof. Dr. Öz ayrıca kadınlara yaşa göre önerilerini paylaştı: 20 yaşından sonra kendi kendine muayene, 25 yaşından sonra klinik muayene, 40 yaşından sonra yıllık mamografi taramaları yapılmasını; şüphe duyulması halinde KETEM ya da ilgili kliniklere başvurulmasını tavsiye etti.

etkinlik katılımcıları ve amaç

Etkinlikte İl Sağlık Müdürlüğü Halk Sağlığı Başkan Yardımcısı Uzm. Dr. Sadi Tacettinoğlu, Kanser Birimi Sorumlusu Uzm. Dr. Mustafa Soner Yılmaz, Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastaneleri Başhekim Yardımcısı Prof. Dr. Serap Doğan, ERÜ Genel Cerrahi Anabilim Dalı Başkanı ve Kayseri Meme Hastalıkları Araştırma ve Tedavi Derneği 2. Başkanı Prof. Dr. Abdullah Bahadır Öz, İl Sağlık Müdürlüğü Kanser Birimi ekibi, öğretim üyeleri, sağlık çalışanları ve çok sayıda vatandaş yer aldı.

Etkinliğin hedefi, Ekim ayına sıkıştırılmaması gereken farkındalığı tüm yıla yaymak ve kadınların erken tanı için düzenli tarama alışkanlığı kazanmalarını sağlamaktır. Sağlık profesyonelleri, erken teşhisin hem tedavi başarısını hem de yaşam kalitesini artırdığını vurgulamaya devam ediyor.

MEME KANSERİ FARKINDALIK AYI DOLAYISIYLA ERCİYES ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ HASTANELERİ&#039;NDE...

MEME KANSERİ FARKINDALIK AYI DOLAYISIYLA ERCİYES ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ HASTANELERİ'NDE DÜZENLENEN ETKİNLİKTE VATANDAŞLAR MEME KANSERİ VE ERKEN TANI KONUSUNDA BİLGİLENDİRİLDİ.

Serkan Varol

Serkan Varol

 Genel Yayın Editörü

12 yıllık gazetecilik geçmişiyle ajans akışlarını denetleyen, günün manşetlerini belirleyen ve 26 kişilik ekibin haber koordinasyonunu sağlayan sorumlu editör.

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