MTO meclisinde yeni dönem başkanlığına Harun Aslan seçildi

MTO 2026-2030 dönemi ilk meclis toplantısı

Marmaris Ticaret Odası'nın 2026-2030 dönemi için yapılan ilk meclis toplantısında Meclis Başkanlığına Harun Aslan seçildi. Meclis ve oda organ seçimlerinin tamamlanmasının ardından gerçekleştirilen oturum, yeni dönemin yol haritasına ilişkin ilk adımları içerdi.

Toplantı açılışı ve konuşmalar:

Toplantı, en yaşlı meclis üyesi olan Harun Aslan'ın başkanlığında başladı. Açılış konuşmasını yapan Genel Sekreter Taşkın Baykara, yeni dönemin önceliklerine değindi. MTO Yönetim Kurulu Başkanı Av. S. Ece Baysal Güngör de toplantıda bir konuşma yaparak yeni döneme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Meclis divanı belirlendi:

Yapılan seçimlerde meclis divanı şöyle şekillendi: Harun Aslan Meclis Başkanı, Murat Çevik ve Uğur Aydemir Meclis Başkan Yardımcıları, Yonca Eroğlu Demetoğlu ise Meclis Katip Üyeliği görevine seçildi. Toplantıda yeni dönemin meclis divan kurulunun belirlenmesiyle birlikte, MTO'nun 2026-2030 dönemi için idari yapısı resmen tamamlanmış oldu.

MARMARİS TİCARET ODASI’NIN 2026-2030 DÖNEMİNDEKİ İLK MECLİS TOPLANTISINDA MECLİS BAŞKANLIĞINA HARUN ASLAN SEÇİLDİ. TOPLANTIDA YENİ DÖNEMİN MECLİS DİVAN KURULU DA BELİRLENDİ.