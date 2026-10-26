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Muğla'da pembe ekimde erken tanı için farkındalık standı kuruldu

Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde MSKÜ Hemşirelik öğretim üyeleri ve öğrencileri, pembe ekimde erken tanı, KKMM ve tarama bilincini güçlendirdi.

GİRİŞ: 26 Ekim 2026 - 16:48

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EDİTÖR: Serkan Varol

Muğla'da pembe ekimde erken tanı için farkındalık standı kuruldu

Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde farkındalık çalışması

Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde, Ekim ayı Meme Kanseri Farkındalık Ayı kapsamında hastane içinde bir farkındalık standı kuruldu. Etkinlik, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi (MSKÜ) Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümü Cerrahi Hastalıkları Hemşireliği Anabilim Dalı öğretim üyeleri ve hemşirelik öğrencilerinin katılımıyla gerçekleştirildi. Standın ana hedefi, meme kanserinde erken tanı ve düzenli tarama alışkanlıklarının önemini topluma anlatmaktı.

Standda verilen eğitim ve materyaller:

Etkinlik alanında ziyaretçilere meme kanseri hakkında bilgilendirme yapıldı; erken tanı, tarama programları ve düzenli sağlık kontrollerinin önemi üzerinde duruldu. Kendi kendine meme muayenesinin (KKMM) uygulaması, görsel materyaller aracılığıyla adım adım gösterildi ve katılımcıların pratik yaparak öğrenmesi hedeflendi. Ziyaretçilere ayrıca pembe kurdeleler ve bilgilendirici broşürler dağıtılarak mesajın yaygınlaşması sağlandı.

Hemşirelerin ve öğrencilerin rolü:

Etkinlik sırasında kanserle mücadelede sağlık çalışanlarının, özellikle hemşirelerin üstlendiği rol vurgulandı. MSKÜ öğretim üyeleri ve öğrenci katılımı ile gerçekleştirilen uygulamalı eğitimlerin, hem mesleki gelişime katkı sağladığı hem de toplumda sağlık bilincinin artmasına aracılık ettiği belirtildi. Öğretim üyeleri adına yapılan ortak açıklamada, Erken tanı hayat kurtarır mesajı bir kez daha vurgulandı.

Farkındalık standı yoğun ilgi gördü; hastane yönetimi de etkinliği ziyaret ederek öğrencilerin çalışmaları hakkında bilgi aldı. Başhekim yardımcıları Doç. Dr. Ercan Saruhan ve Uzm. Dr. Eda Özlek, Sağlık Bakım Hizmetleri Müdürü Emine Gönül Korkmaz ile müdür yardımcısı Yasemin Babayiğit katılımcılarla görüşerek destek verdi. Hastane yöneticileri, öğrencilerin yakalarına pembe kurdele takarak farkındalık mesajını destekledi ve etkinlikte görev alan öğretim üyeleri ile öğrencilere teşekkür etti.

Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde düzenlenen bu çalışma, meme kanserinde erken tanının önemine, düzenli tarama alışkanlıklarının yaygınlaştırılmasına ve toplumda farkındalığın artırılmasına yönelik verilen mesajlarla sona erdi.

MUĞLA’DA MEME KANSERİNE KARŞI FARKINDALIK ETKİNLİĞİ

MUĞLA’DA MEME KANSERİNE KARŞI FARKINDALIK ETKİNLİĞİ

Serkan Varol

Serkan Varol

 Genel Yayın Editörü

12 yıllık gazetecilik geçmişiyle ajans akışlarını denetleyen, günün manşetlerini belirleyen ve 26 kişilik ekibin haber koordinasyonunu sağlayan sorumlu editör.

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