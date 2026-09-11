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Yeniköy'de alevlere hızlı müdahale: yangın kısa sürede kontrol altına alındı

Orhangazi Yeniköy'de çıkan orman yangını, Bursa Orman Bölge Müdürlüğü ve Büyükşehir ekiplerinin hızlı müdahalesiyle kontrol altına alınarak söndürüldü.

GİRİŞ: 11 Eylül 2026 - 17:53

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EDİTÖR: Oğuzhan Kılıç

Yeniköy'de alevlere hızlı müdahale: yangın kısa sürede kontrol altına alındı

Olay yeri ve müdahale:

Bursa'nın Orhangazi ilçesi Yeniköy Mahallesi'nde başlayan orman yangınına, Bursa Orman Bölge Müdürlüğü ve Bursa Büyükşehir Belediyesi ekipleri kısa sürede müdahale etti.

Ekiplerin hızlı ve koordineli çalışmasıyla yangın kontrol altına alınarak söndürüldü.

Soğutma çalışmaları:

Bölgede soğutma çalışmalarının devam ettiği öğrenildi.

BURSA’NIN ORHANGAZİ İLÇESİNDEKİ ORMAN YANGINI, KISA SÜREDE KONTROL ALTINA ALINDI.

BURSA’NIN ORHANGAZİ İLÇESİNDEKİ ORMAN YANGINI, KISA SÜREDE KONTROL ALTINA ALINDI.

Oğuzhan Kılıç

Oğuzhan Kılıç

 Karadeniz & Doğa Editörü

Karadeniz Bölgesi’nden gelen hava durumu, yöresel gelişmeler ve doğa olayları haberlerini düzenleyen editör.

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