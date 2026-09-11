Yeniköy'de alevlere hızlı müdahale: yangın kısa sürede kontrol altına alındı

Olay yeri ve müdahale:
Bursa'nın Orhangazi ilçesi Yeniköy Mahallesi'nde başlayan orman yangınına, Bursa Orman Bölge Müdürlüğü ve Bursa Büyükşehir Belediyesi ekipleri kısa sürede müdahale etti.
Ekiplerin hızlı ve koordineli çalışmasıyla yangın kontrol altına alınarak söndürüldü.
Soğutma çalışmaları:
Bölgede soğutma çalışmalarının devam ettiği öğrenildi.
BURSA’NIN ORHANGAZİ İLÇESİNDEKİ ORMAN YANGINI, KISA SÜREDE KONTROL ALTINA ALINDI.
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