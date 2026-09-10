Yenimahalle'de cadde üzerinde zincirleme kaza: otomobil ters döndü, 1 yaralı

kaza ayrıntıları

Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde dün saat 18.00 sıralarında Yenimahalle Rıza Büyükakça Caddesi üzerinde zincirleme trafik kazası meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sürücü Adil U. idaresindeki 42 BAT 41 plakalı otomobil ile sürücü Murat K. yönetimindeki 07 UM 137 plakalı kamyonet cadde üzerinde çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle kontrolden çıkan kamyonet, yol kenarında park halindeki 07 CFE 470 plakalı ticari araca çarparak durabildi; 42 BAT 41 plakalı otomobil ise savrularak ters döndü.

müdahale ve yaralanan

Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan 1 kişi, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından ambulansla Gazipaşa Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yetkililer yaralının sağlık durumunun iyi olduğunu bildirdi.

hasar ve soruşturma

Kazada toplam 3 araçta maddi hasar meydana geldi. Olay yerinde güvenlik önlemleri alan polis ekipleri, kazanın nedenini belirlemek üzere inceleme başlattı; kazaya karışan sürücü ve araç bilgileri kayıt altına alındı, soruşturma devam ediyor.

ANTALYA’NIN GAZİPAŞA İLÇESİNDE İKİ ARACIN ÇARPIŞMASI SONUCU MEYDANA GELEN VE PARK HALİNDEKİ BİR ARACIN DA KARIŞTIĞI ZİNCİRLEME TRAFİK KAZASINDA 1 KİŞİ YARALANDI. ÇARPIŞMANIN ŞİDDETİYLE OTOMOBİLLERDEN BİRİ TERS DÖNERKEN, KAZADA 3 ARAÇTA DA MADDİ HASAR MEYDANA GELDİ.