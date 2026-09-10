Dolar 48,4910 +0,01%
Euro 56,4815 -0,04%
Bist 14.419,86 -0,59%
Altın Gram 6.899,91 -0,78%
EUR/USD 1,1625 -0,12%
Brent Petrol 102,24 +1,02%
--°

Yenimahalle'de cadde üzerinde zincirleme kaza: otomobil ters döndü, 1 yaralı

Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde iki aracın çarpışmasıyla park halindeki bir aracın da karıştığı zincirleme kazada otomobil ters döndü, 1 kişi yaralandı.

GİRİŞ: 10 Eylül 2026 - 12:34

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Burcu Kaya

Yenimahalle'de cadde üzerinde zincirleme kaza: otomobil ters döndü, 1 yaralı

kaza ayrıntıları

Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde dün saat 18.00 sıralarında Yenimahalle Rıza Büyükakça Caddesi üzerinde zincirleme trafik kazası meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sürücü Adil U. idaresindeki 42 BAT 41 plakalı otomobil ile sürücü Murat K. yönetimindeki 07 UM 137 plakalı kamyonet cadde üzerinde çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle kontrolden çıkan kamyonet, yol kenarında park halindeki 07 CFE 470 plakalı ticari araca çarparak durabildi; 42 BAT 41 plakalı otomobil ise savrularak ters döndü.

müdahale ve yaralanan

Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan 1 kişi, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından ambulansla Gazipaşa Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yetkililer yaralının sağlık durumunun iyi olduğunu bildirdi.

hasar ve soruşturma

Kazada toplam 3 araçta maddi hasar meydana geldi. Olay yerinde güvenlik önlemleri alan polis ekipleri, kazanın nedenini belirlemek üzere inceleme başlattı; kazaya karışan sürücü ve araç bilgileri kayıt altına alındı, soruşturma devam ediyor.

ANTALYA’NIN GAZİPAŞA İLÇESİNDE İKİ ARACIN ÇARPIŞMASI SONUCU MEYDANA GELEN VE PARK HALİNDEKİ BİR...

ANTALYA’NIN GAZİPAŞA İLÇESİNDE İKİ ARACIN ÇARPIŞMASI SONUCU MEYDANA GELEN VE PARK HALİNDEKİ BİR ARACIN DA KARIŞTIĞI ZİNCİRLEME TRAFİK KAZASINDA 1 KİŞİ YARALANDI. ÇARPIŞMANIN ŞİDDETİYLE OTOMOBİLLERDEN BİRİ TERS DÖNERKEN, KAZADA 3 ARAÇTA DA MADDİ HASAR MEYDANA GELDİ.

Burcu Kaya

Burcu Kaya

 Asayiş & Yayın Editörü

Bölgesel adliye ve polislere dair İHA akışındaki sıcak haberleri hızla doğrulayıp yayına alan yayın editörü.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Turgut Özal caddesi'nde refüjdeki ağaca çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı
images

Maltepe'de sokakta silah sesleri: yaralananlar var
images

Sınır kentinde nakliye firmasına baskın: 9 bin litre kaçak akaryakıt ele geçiril...
images

Muş'ta kadınlarla yapılan eğitimde çocuklarda bağımlılık riskine erken müdahale...

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Niğde'nin veteran badmintoncuları Trabzon'dan 5 madalyayla döndü

Karabük tıp fakültesinde acil durum tatbikatıyla hazırlıklar sınandı

Karabük Üniversitesi'nden 15 takım TEKNOFEST 2026 finallerinde yarışacak

Hakem ataması açıklandı: Turgut Doman Kayseri'de düdük çalacak

TREND HABERLER

Fenerbahçe derbi öncesi Şükrü Saracoğlu'na ulaştı

Bulvarspor Karabük İdman Yurdu'nu deplasmanda 5-1 yendi

Uygulama üzerinden çağrılan sürücünün ateşi: Esenyurt'ta polis memuru şehit oldu

Coşku dolu kurtuluş gecesi Zakkum'la taçlandı

Üsküdar'da meclis dengeleri değişti: dört eski CHP'li AK Parti'ye geçti

Merve Özbey Selendi'de tütün ve cirit festivalini coşkuyla tamamladı

Divanlı kayalıkları Saraykent'te doğal ve tarihi izler sunuyor

Metek kavşağında çarpışma: üç kişi yaralandı