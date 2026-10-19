Yenipazar'da önleyici denetimde sigara jelatini içinde amfetamin ele geçirildi

Yenipazar'da jandarma ekipleri tarafından durdurulan araçta yapılan aramada, sigara jelatini içinde gizlenmiş 2 gram amfetamin bulundu ve kişi hakkında adli tahkikat başlatıldı.