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Yenipazar'da önleyici denetimde sigara jelatini içinde amfetamin ele geçirildi

Yenipazar'da jandarma ekipleri tarafından durdurulan araçta yapılan aramada, sigara jelatini içinde gizlenmiş 2 gram amfetamin bulundu ve kişi hakkında adli tahkikat başlatıldı.

GİRİŞ: 19 Ekim 2026 - 09:45

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EDİTÖR: Hakan Arslan

Yenipazar'da önleyici denetimde sigara jelatini içinde amfetamin ele geçirildi

olayın seyri:

Yenipazar İlçe Jandarma Komutanlığı ile Narkotik Suçlarla Mücadele (NSM) Şube Müdürlüğü ekipleri, Ulucak köyü mevkiinde yürüttükleri önleyici kolluk faaliyeti sırasında şüpheli gördükleri aracı durdurdu. Araçta bulunan sürücünün kimliğinin B.Ö. olduğu belirlendi.

Şahsın üzerinde yapılan kaba üst aramasında, sigara jelatini içerisinde 2 gram amfetamin maddesi bulundu. Bulunan uyuşturucu maddeye el konuldu.

işlem ve soruşturma:

B.Ö.'nün daha önce uyuşturucu madde kullanma suçundan işlem gördüğü bilgisi alınırken, olayla ilgili olarak adli tahkikat başlatıldı.

BİLECİK’TE ŞÜPHE ÜZERİNE DURDURULAN ARAÇTAN UYUŞTURUCU ÇIKTI

BİLECİK’TE ŞÜPHE ÜZERİNE DURDURULAN ARAÇTAN UYUŞTURUCU ÇIKTI

Hakan Arslan

Hakan Arslan

 Asayiş & Operasyon Editörü

Olay yeri haberleri, mahkeme süreçleri ve güvenlik güçlerinin operasyon haberlerinde uzmanlaşmış haber editörü.

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