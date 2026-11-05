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Yenişehir meclisi Millet Bahçesi'ndeki çarşı projesini reddetti

Yenişehir belediye meclisinde Millet Bahçesi'ne planlanan çarşı projesi 13 ret, 6 kabul oyuyla reddedildi; AK Parti grubundan 3 üye oylama sırasında salondan çıktı.

GİRİŞ: 05 Kasım 2026 - 09:34

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EDİTÖR: Zeynep Aydın

Yenişehir meclisi Millet Bahçesi'ndeki çarşı projesini reddetti

Yenişehir meclisi çarşı projesini oy çokluğuyla kabul etmedi

Bursa’nın Yenişehir ilçesinde Millet Bahçesi sınırları içinde planlanan çarşı projesi, belediye meclisindeki oylamada yeterli kabul oyunu alamayınca reddedildi. Tartışmalı madde, oturum sırasında partiler ve meclis üyeleri arasında belirgin görüş ayrılıklarıyla ele alındı.

oy kullanımı ve partilerin dağılımı:

Meclis oylamasında proje 13 ret ve 6 kabul oyuyla kabul edilmedi. Ret oylarının dağılımında 4 MHP, 4 Yeni Parti, 3 İYİ Parti, birer oyla da Koray Aydın ve Servet Çetik yer aldı. AK Parti grubundan ise 6 meclis üyesi projeyi destekleyen kabul oyu verdi.

prosedür ve meclis içi gözlemler:

Oylama sırasında AK Parti grubundan 3 meclis üyesinin salon dışına çıkması dikkat çekti; ayrıca grubun 3 üyesi toplantıya katılmadı. Toplantı tutanaklarında ve parti temsilcilerinin açıklamalarında, bu davranışların oylamanın seyrini etkilediği değerlendirildi.

MHP'li meclis üyelerinin, proje genel olarak karşıtlık taşımadığı ancak çarşı için Millet Bahçesi içinde belirlenen alanın uygun bulunmadığı gerekçesiyle ret oyu verdikleri bildirildi. Bu açıklama, ret oylarının yalnızca proje karşıtlığından kaynaklanmadığını gösterdi.

Meclis kararıyla birlikte proje, mevcut planlama kapsamında kabul edilmedi; yetkililer ve proje sahipleri, itirazları ve alan seçimindeki çekinceleri değerlendirmek üzere bir sonraki adımı planlayacaklarını açıkladı.

YENİŞEHİR’DE ÇARŞI PROJESİNE MECLİSTEN 13 RET OYU

YENİŞEHİR’DE ÇARŞI PROJESİNE MECLİSTEN 13 RET OYU

Zeynep Aydın

Zeynep Aydın

 Yerel Haberler Editörü

Akdeniz ve Ege bölgelerinden gelen yerel ajans haberlerini derleyen ve yayına hazırlayan tecrübeli yerel haber editörü.

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