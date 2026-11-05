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Yatalak annenin bekleyişi: oğlu iban dolandırıcılığında 250 yılla yargılanıyor

Hatay'da 20 yaşındaki marangoz çırağı Abdurrahman Evli, ibanı gerçek dışı ilanlarda kullanılarak 27 dolandırıcılıkla suçlanıp yaklaşık 250 yılla yargılanıyor.

GİRİŞ: 05 Kasım 2026 - 09:35

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EDİTÖR: Emre Koç

Yatalak annenin bekleyişi: oğlu iban dolandırıcılığında 250 yılla yargılanıyor

Olayın gelişimi:

Hatay’ın Reyhanlı ilçesinde yaşayan 20 yaşındaki marangoz çırağı Abdurrahman Evli haftalığını almak için mobil bankacılık hesabı açtırdı. İddialara göre hesap açılırken telefonunu ustasının yeğenine veren Evli’nin adına açılan hesap numarası, sosyal medyada yayınlanan sahte ilanlarda kullanıldı.

Sahte kiralık bungalov, kiralık araç gibi ilanlarda iban numarası olarak Evli’ye ait hesap gösterildi ve vatandaşlardan para talep edildi. Bu yöntemle farklı illerden yapılan başvurular sonucunda olayla ilgili 27 dolandırıcılık şikayeti kayda geçti.

Soruşturmalar ve yargılama:

Olayla bağlantılı olarak Cumhuriyet savcılıkları ve emniyet ekipleri çeşitli illerde soruşturmalar yürüttü. Habere göre Evli hakkında toplam 17 soruşturma ve 10 kovuşturma dosyası bulunuyor. Dosyaların üçünden aldığı hapis cezaları nedeniyle Kilis Cezaevinde cezasını çekmeye devam ediyor; hakkında toplamda yaklaşık 250 yıl hapis talebiyle yargılama sürüyor.

Ailenin durumu ve talepleri:

Ailenin anlattıkları, hem ekonomik hem de sağlık açısından ağır bir tablo ortaya koyuyor. Oğlunun serbest bırakılmasını talep eden ve yatalak durumda olduğunu söyleyen annesi Hatice Evli, yaşadıklarını şöyle özetliyor: "Ben, 250 yılla yargılanan Abdurrahman Evli’nin annesiyim. 5 yıl önce trafik kazası geçirdim. O günden bu yana yatıyorum, kalkamıyorum. 12 ameliyat geçirmeme rağmen yürüyemiyorum, dizim sabit kaldı ve bükemiyorum. Oğlumun yaşadıkları beni psikolojik olarak daha da geriye götürdü."

Hatice Evli, oğlunun suçsuz olduğunu ve asıl sorumlunun dışarıda olduğunu düşündüklerini belirterek, "O kişinin de yakalanmasını istiyorum. Oğlumun bir an önce serbest kalmasını ve yanıma gelmesini istiyorum. Geceleri ağlamaktan yoruldum" ifadelerini kullandı.

Ailenin maddi zorlukları:

Baba Harun Evli ise eşinin bakımının ve ailenin geçiminin üzerindeki baskıyı anlattı. Eşinin trafik kazası sonucu yatalak kaldığını, tedavi süreçlerinin sürdüğünü ve evde sıkıntı yaşadıklarını söyleyen Harun Evli, devletin bu duruma el atmasını talep etti. Baba, eşinin ameliyat sayılarına ilişkin olarak da görüş belirtti; haberde yer alan ifadeye göre eşinin "13 ameliyat" geçirdiğini söyledi.

Harun Evli, asgari ücretle çalıştığını, işe gittiğinde eşinin aç veya susuz kaldığını, 7 yaşındaki kızlarının annesine su getirerek yardımcı olmaya çalıştığını anlattı: "Ben şu anda çok zor durumdayım. Eşim 5 yıldır yatağa bağımlı yaşıyor. İşe gittiğim zaman eşim evde aç ve susuz kalıyor. İlkokul birinci sınıfa giden 7 yaşındaki kızım annesine su getiriyor. Bazen işteyken eşim telefonla arayıp acıktığını ya da tuvalet ihtiyacı olduğunu söylüyor. Ne yapacağımı bilemiyorum."

Ailenin ortak talebi, iddiaya göre hesabı kötüye kullanan asıl failin bulunup adalet önüne çıkarılması ve Abdurrahman Evli’nin serbest bırakılarak aileye kavuşması yönünde. Hem sağlık hem de psikolojik açıdan yıprandıklarını belirten aile, yetkililerden destek beklediklerini ifade etti.

Olayla ilgili soruşturma ve yargılama süreci devam ediyor; aile, hem suçlamaların aydınlatılmasını hem de mağdur olduklarını düşündükleri kişilerin tespit edilerek cezalandırılmasını istiyor.

BABA HARUN EVLİ VE ANNE HATİCE EVLİ

BABA HARUN EVLİ VE ANNE HATİCE EVLİ

Emre Koç

Emre Koç

 Bölgesel Haberler Editörü

Güneydoğu ve Doğu Anadolu bölgelerinden servis edilen valilik, belediye ve yerel yaşam haberlerini yönetiyor.

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