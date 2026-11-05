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İndere yaşam alanında otobüs rotaları ve kalkış noktaları yeniden düzenlendi

Adıyaman Belediyesi, İndere Yaşam Alanı'nda Kent Meydanı-İndere hattını yeniden planlayarak dönüş seferlerinin başlangıcını İndere İstasyon Alanı olarak belirledi.

GİRİŞ: 05 Kasım 2026 - 09:37

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EDİTÖR: Cemal Korkmaz

İndere yaşam alanında otobüs rotaları ve kalkış noktaları yeniden düzenlendi

İndere yaşam alanında otobüs rotaları ve kalkış noktaları yeniden düzenlendi

Adıyaman Belediyesi, İndere Yaşam Alanı'nda toplu ulaşımı daha düzenli ve erişilebilir hale getirmek amacıyla hattında kapsamlı bir değişiklik yaptı. Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü tarafından yapılan düzenleme, hem kent merkezinden İndere'ye gidişi hem de İndere'den kent merkezine dönüş seferlerini etkiliyor.

yeni güzergah ve durak düzenlemesi:

Kent Meydanı-İndere hattı yeniden planlandı. Kent Meydanı'ndan İndere yönüne hareket eden belediye otobüsleri, İndere Giriş Kavşağı'ndan sola dönerek Türmüz bölgesi üzerinden İndere İstasyon Alanı (cami karşısı)'na ulaşacak şekilde rotalandı. İndere Yaşam Alanı içindeki D01 ile D22 arasında bulunan toplam 22 durakta otobüsler yolcu indirecek; bu duraklarda yalnızca yolcu indirme işlemi yapılacak, yolcu bindirilmeyecek.

Kent merkezinden gelen seferler ise cami karşısındaki İndere İstasyon Alanı'nda son bulacak. Böylece gidiş ve dönüş yönlerinde indirme ve bindirme noktaları açık biçimde ayrılmış olacak.

dönüş seferleri ve yolcu bindirme noktaları:

İndere'den Kent Meydanı'na dönüş güzergahı mevcut haliyle korunurken, seferlerin daha düzenli yürütülmesi amacıyla otobüslerin ilk hareket noktası artık İndere İstasyon Alanı olacak. Kent merkezine gitmek isteyen vatandaşlar, İndere G01 durağından başlayıp G21 durağına kadar uzanan toplam 21 duraktan otobüslere binebilecekler.

Belediye yetkilileri, düzenlemenin bölgedeki yolcu hareketliliği ve ulaşım ihtiyaçları dikkate alınarak yapıldığını belirtti. Vatandaşların mağdur olmamaları için seyahatlerini güncellenen güzergah ve kalkış noktalarına göre planlamaları istendi.

Güncel sefer saatleri, otobüslerin anlık konumları ve toplu ulaşıma ilişkin duyurular Adıyaman Ulaşım mobil ve web uygulamaları üzerinden takip edilebilecek. Adıyaman Ulaşım mobil uygulaması, App Store ve Google Play Store üzerinden ücretsiz indirilebiliyor.

ADIYAMAN BELEDİYESİ, İNDERE YAŞAM ALANI’NDA TOPLU ULAŞIMI DAHA DÜZENLİ VE ERİŞİLEBİLİR HALE...

ADIYAMAN BELEDİYESİ, İNDERE YAŞAM ALANI’NDA TOPLU ULAŞIMI DAHA DÜZENLİ VE ERİŞİLEBİLİR HALE GETİRMEK AMACIYLA OTOBÜS GÜZERGAHI VE KALKIŞ NOKTALARINDA YENİ DÜZENLEMEYE GİTTİ.

Cemal Korkmaz

Cemal Korkmaz

 Haberde İnsan Editörü

Türkiye’nin dört bir yanından ilham veren, duygulandıran ve başarı odaklı insan yaşam hikayelerini derleyen duyarlı editör.

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