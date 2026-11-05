Samsun'da gece başlayan sağanak günlük hayatı aksattı

Samsun'da sağanak etkisi:

Geceden itibaren başlayan yağışlı hava, Samsun'da hayatı olumsuz etkiledi. Sabah saatlerinde şiddetini artıran sağanak nedeniyle kent merkezinde ve mahalle aralarında su birikintileri oluştu, cadde ve sokaklarda geçişlerde güçlük yaşandı. Günün ilk saatlerinde işlerine ve günlük işlerine yetişmeye çalışan vatandaşlar şemsiyeleriyle korunmaya çalıştı.

meteorolojik uyarı ve beklenti:

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) tarafından sarı kod ile uyarılan Samsun'da, MGM açıklamasına göre bölge genelinde aralıklı sağanak ve yerel gök gürültülü sağanak yağışlar bekleniyor. Samsun, Sinop, Kastamonu ve Ordu çevrelerinde yağışların yerel olarak kuvvetli olabileceği belirtilerek, olası olumsuzluklara karşı tedbirli olunması istendi.

sıcaklık ve rüzgar tahminleri:

MGM'nin meteorolojik değerlendirmesinde hava sıcaklıklarının bölge genelinde 4 ila 8 derece azalacağı bildirildi. Rüzgarın kuzey ve kuzeybatı yönlerinden orta kuvvette, yer yer saatte 40 ila 60 kilometre hızla eseceği, kuzeyli rüzgarların etkisiyle gündüz sıcaklıklarının bazı ilçelerde 5 derecenin altına düşebileceği tahmin ediliyor. Samsun'un 17 ilçesini kapsayan sarı kodlu meteorolojik uyarı devam ediyor.

Yetkililer, yağışların yeni hafta başına kadar aralıklarla sürmesinin beklendiğini belirterek, sel, su baskını ve ulaşımda aksamaya karşı dikkatli olunmasını istedi.

SAMSUN'DA SAĞANAK ETKİLİ OLUYOR