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Heyet Dardanos yangın yönetim merkezinde mücadele stratejilerini inceledi

Güney Kore Kooperatifleri heyeti, Türkiye programı sırasında Çanakkale'deki Dardanos Yangın Yönetim Merkezi'nde yangın yönetimi ve stratejilerini inceledi.

GİRİŞ: 05 Kasım 2026 - 09:38

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EDİTÖR: Oğuzhan Kılıç

Heyet Dardanos yangın yönetim merkezinde mücadele stratejilerini inceledi

Ziyaretin kapsamı ve karşılama:

Güney Kore Orman Kooperatiflerinden gelen heyet, Türkiye programı çerçevesinde Çanakkale Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı Dardanos Yangın Yönetim Merkezinde ağırlandı. Program, Bölge Müdürü Enver Demircinin katılımıyla gerçekleşti ve heyetin merkeze geliş şekli ile karşılanma süreci yerinde izlendi.

İnceleme ve bilgilendirme:

Heyete, bölgede yürütülen orman yangınlarıyla mücadele çalışmaları hakkında kapsamlı bilgilendirmeler yapıldı. Sunumlarda Dardanos merkezinin görevleri, yangın yönetim stratejileri, erken müdahale süreçleri ve koordinasyon mekanizmaları ele alındı. Katılımcılar merkezdeki uygulamalar ve operasyonel düzenlemeler hakkında detaylı notlar aldı.

Karşılıklı deneyim paylaşımı:

Programın sonunda taraflar arasında karşılıklı bilgi ve tecrübe paylaşımı gerçekleştirildi. Heyet ile Orman Bölge Müdürlüğü temsilcileri, sahada uygulanan yöntemlerin etkinliği ve olası işbirliği alanları üzerine görüş alışverişinde bulundu. Görüşmeler, iki taraf için de uygulama ve strateji düzeyinde fikir zenginliği sağladı ve program burada sonlandırıldı.

GÜNEY KORE ORMAN KOOPERATİFLERİNDEN GELEN HEYET TÜRKİYE PROGRAMI ÇERÇEVESİNDE ÇANAKKALE ORMAN...

GÜNEY KORE ORMAN KOOPERATİFLERİNDEN GELEN HEYET TÜRKİYE PROGRAMI ÇERÇEVESİNDE ÇANAKKALE ORMAN BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜNÜ ZİYARET ETTİ.

Oğuzhan Kılıç

Oğuzhan Kılıç

 Karadeniz & Doğa Editörü

Karadeniz Bölgesi’nden gelen hava durumu, yöresel gelişmeler ve doğa olayları haberlerini düzenleyen editör.

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