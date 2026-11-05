Bursa'da güç birliği: tarım, ticaret ve sanayi için ortak sorumluluk

ziyaretin çerçevesi:

Bursa Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Özhan ve yeni yönetimi, mazbata töreninin ardından Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO)nu ziyaret etti. Ziyarette BTSO Yönetim Kurulu Başkanı Özer Matlı, Meclis Başkanı Erol Dağlıoğlu, Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Osman Güler ile Yönetim Kurulu Üyeleri Elif Özhan ve Murat Çağlar ev sahipliği yaptı. Bursa Ticaret Borsası heyetinde ise İbrahim Özhan, Meclis Başkanı Gökhan Onur, Yönetim Kurulu Üyeleri Erdinç Bayrakçı, İsmail Aslım, İlker Birgül, Emrah Silmez, Mustafa Aksu, Cüneyt Soylu ile Borsa Meclis Üyeleri yer aldı.

iki kurumun öncelikleri:

Görüşmede, Bursa ekonomisinin öncelikleri ele alındı; tarım, ticaret ve sanayi alanlarında ortaklaşa yürütebilecekleri projeler değerlendirildi. Toplantıda özellikle üretici, tüccar ve sanayici arasındaki bağlılık ve karşılıklı etkileşim ön plana çıktı. İki kurumun, şehrin ekonomik gücünü korumak ve geliştirmek için koordineli hareket etme kararlılığı vurgulandı.

liderlerin mesajları:

Özer Matlı ziyaretten duyduğu memnuniyeti belirterek, yeni yönetimdeki isimlerin birçoğuyla uzun yıllar beraber çalıştığını ve bunun kendisi için ayrı bir mutluluk olduğunu söyledi. Matlı, "Tarlada üretici kazanmazsa fabrikada çarklar dönmez, fabrikada çarklar dönmezse ticaret büyümez" diyerek Bursa’nın tarım, ticaret ve sanayisini birbirinden ayrı düşünmenin mümkün olmadığını ifade etti.

Matlı, kapılarda farklı kurum isimleri yazsa da ortak sorumluluğun Bursa olduğunu; iş dünyasının ihtiyaçlarını doğru tespit edip çözüm üretmek ve ekonomik gücü ileri taşımak için birlikte hareket edeceklerini belirtti. Başkan Matlı, Bursa Ticaret Borsası ile güçlü bağların yeni dönemde ortak çalışmalarla daha da geliştirileceğini vurguladı ve yeni yönetimi kutladı.

İbrahim Özhan ise mazbata töreninin ardından BTSO’yu ziyaret etmek istediklerini, Özer Matlı ile uzun yıllar aynı çatı altında çalıştıklarını ve Başkan Matlı’nın Borsa’ya verdiği emeğin bilindiğini söyledi. Özhan, Bursa’nın üreticisi, tüccarı ve sanayicisinin kurumların birlikte hareket etmesini beklediğini, BTSO ile ilişkileri güçlendirerek ortak meselelerde birlik içinde çalışacaklarını ifade etti.

Toplantı, iki kurumun ortak projeler geliştirme ve Bursa’ya değer katacak girişimlerde iş birliğini artırma taahhüdü ile sonlandı. Ziyaret hem karşılıklı tebrik hem de yeni dönem için iyi dileklerle tamamlandı.

BURSA TİCARET BORSASI YÖNETİM KURULU BAŞKANI İBRAHİM ÖZHAN VE BERABERİNDEKİ YENİ YÖNETİM, MAZBATA TÖRENİNİN ARDINDAN BURSA TİCARET VE SANAYİ ODASI’NI (BTSO) ZİYARET ETTİ. BTSO YÖNETİM KURULU BAŞKANI ÖZER MATLI, BURSA TİCARET BORSASI’NDA UZUN YILLAR BİRLİKTE ÇALIŞTIĞI İSİMLERİ AĞIRLADIĞI ZİYARETTE İKİ KURUM ARASINDAKİ İŞ BİRLİĞİNİN ÖNEMİNE DİKKAT ÇEKTİ. MATLI, "TARLADA ÜRETİCİ KAZANMAZSA FABRİKADA ÇARKLAR DÖNMEZ, FABRİKADA ÇARKLAR DÖNMEZSE TİCARET BÜYÜMEZ. O YÜZDEN BURSA’NIN TARIMINI, TİCARETİNİ VE SANAYİSİNİ BİRBİRİNDEN AYRI DÜŞÜNEMEYİZ" DEDİ.