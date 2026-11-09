Yerel ekiplerin müdahale gücü Adıyaman'da enkaz eğitimiyle artırıldı

Eğitim programının kapsamı:

Adıyaman AFAD İl Müdürlüğü tarafından düzenlenen eğitim, Adıyaman, Gölbaşı, Besni ve Samsat belediyelerinde görev yapan personele yönelik olarak gerçekleştirildi. Programın temel hedefi, olası afet ve acil durumlarda yerel ekiplerin müdahale kapasitesini yükseltmek ve sahada daha etkin görev alabilmelerini sağlamaktı.

Teorik ve uygulamalı uygulamalar:

Eğitimlerde enkazda arama ve kurtarma faaliyetlerinde izlenecek yöntemler, müdahale süreçleri ve ekip çalışmasının önemi üzerinde duruldu. Katılımcılara hem teorik bilgiler aktarıldı hem de pratik uygulamalarla arama-kurtarma teknikleri uygulamalı olarak gösterildi. Bu sayede personelin sahadaki karar alma süreçleri ve koordinasyon yetenekleri güçlendirildi.

Beklenen kazanımlar ve iş birliği:

Eğitimlerin amacı, personelin muhtemel afet durumlarında koordineli ve etkin şekilde görev yapabilmesine yönelik bilgi ve tecrübesini artırmaktır. Adıyaman AFAD İl Müdürlüğü tarafından yürütülen bu tür eğitim ve iş birliği çalışmalarıyla, afetlere karşı daha hazırlıklı, bilinçli ve müdahale kapasitesi yüksek yerel ekiplerin oluşturulması hedefleniyor.

ADIYAMAN AFAD İL MÜDÜRLÜĞÜ TARAFINDAN, ADIYAMAN, GÖLBAŞI, BESNİ VE SAMSAT BELEDİYELERİNDE GÖREV YAPAN PERSONELE YÖNELİK ENKAZDA ARAMA VE KURTARMA EĞİTİMİ DÜZENLENDİ.