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Yerel ekiplerin müdahale gücü Adıyaman'da enkaz eğitimiyle artırıldı

Adıyaman AFAD'ın düzenlediği eğitimde Adıyaman, Gölbaşı, Besni ve Samsat belediye personeline teorik ve uygulamalı enkaz kurtarma eğitimi verildi.

GİRİŞ: 09 Kasım 2026 - 15:32

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EDİTÖR: Cemal Korkmaz

Yerel ekiplerin müdahale gücü Adıyaman'da enkaz eğitimiyle artırıldı

Eğitim programının kapsamı:

Adıyaman AFAD İl Müdürlüğü tarafından düzenlenen eğitim, Adıyaman, Gölbaşı, Besni ve Samsat belediyelerinde görev yapan personele yönelik olarak gerçekleştirildi. Programın temel hedefi, olası afet ve acil durumlarda yerel ekiplerin müdahale kapasitesini yükseltmek ve sahada daha etkin görev alabilmelerini sağlamaktı.

Teorik ve uygulamalı uygulamalar:

Eğitimlerde enkazda arama ve kurtarma faaliyetlerinde izlenecek yöntemler, müdahale süreçleri ve ekip çalışmasının önemi üzerinde duruldu. Katılımcılara hem teorik bilgiler aktarıldı hem de pratik uygulamalarla arama-kurtarma teknikleri uygulamalı olarak gösterildi. Bu sayede personelin sahadaki karar alma süreçleri ve koordinasyon yetenekleri güçlendirildi.

Beklenen kazanımlar ve iş birliği:

Eğitimlerin amacı, personelin muhtemel afet durumlarında koordineli ve etkin şekilde görev yapabilmesine yönelik bilgi ve tecrübesini artırmaktır. Adıyaman AFAD İl Müdürlüğü tarafından yürütülen bu tür eğitim ve iş birliği çalışmalarıyla, afetlere karşı daha hazırlıklı, bilinçli ve müdahale kapasitesi yüksek yerel ekiplerin oluşturulması hedefleniyor.

ADIYAMAN AFAD İL MÜDÜRLÜĞÜ TARAFINDAN, ADIYAMAN, GÖLBAŞI, BESNİ VE SAMSAT BELEDİYELERİNDE GÖREV...

ADIYAMAN AFAD İL MÜDÜRLÜĞÜ TARAFINDAN, ADIYAMAN, GÖLBAŞI, BESNİ VE SAMSAT BELEDİYELERİNDE GÖREV YAPAN PERSONELE YÖNELİK ENKAZDA ARAMA VE KURTARMA EĞİTİMİ DÜZENLENDİ.

Cemal Korkmaz

Cemal Korkmaz

 Haberde İnsan Editörü

Türkiye’nin dört bir yanından ilham veren, duygulandıran ve başarı odaklı insan yaşam hikayelerini derleyen duyarlı editör.

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