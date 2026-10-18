Yerel tohumlar Balıkesir'de el değiştirdi: kadın çiftçilerin hikayeleri öne çıktı

Yerel tohum takası Burhaniye'de gerçekleşti

Burhaniye ilçesindeki Balıkesir Büyükşehir Belediyesine ait Çiftçi Eğitim Merkezi'nde gerçekleştirilen Yerel Tohum Takas Şenliği, yerel çeşitlerin paylaşılması ve üretici ağlarının güçlendirilmesini hedefledi. Etkinlikte 16 farklı stantta tohum takası yapıldı; katılımcılar arasında belediyeler, kadın üreticiler ve kursiyerler yer aldı.

Etkinlik detayları:

Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın ve davetliler açılışta stantları gezdi. Akın, medeniyetlerde tohumun önemine vurgu yaparak, Medeniyetimizde tohum çok önemli. Tohum toprağın hafızası. Yani analarımızdan, atalarımızdan kalan o da bir emanet, bir miras. Anadolumuzda insanlar bu mirası efendim yüzyıllara paylaşarak, yüzyıllarca paylaşarak elden ele işte değiş tokuş yaparak diyeyim veya dağıtarak bunu bu zamana kadar getirdiler ifadelerini kullandı. Konuşmaların ardından Akın, etkinlikte emeği geçenlere teşekkür belgelerini sundu ve katılımcılarla birlikte stantları ziyaret etti.

Kadın üreticiler ve eğitim çalışmaları:

Çiftçi Eğitim Merkezi Müdürü Nazım Tanrıkulu, organizasyonun Dünya Kadın Çiftçiler Günü kapsamında Balıkesir'de ilk defa düzenlendiğini belirtti. Tanrıkulu, etkinlikte 16 stant açıldığını, bunlardan 5'inin belediyelere ait olduğunu söyledi ve Muğla Milas Belediyesi, Bursa Nilüfer Belediyesi, Osmangazi Belediyesi, Yalova Belediyesi ile Edremit Belediyesi'nin katılım sağladığını aktardı.

Tanrıkulu, ayrıca program kapsamında dört kadın üreticinin kendi hikâyelerini paylaştığını, bunlardan iki kişinin bölgeden, iki kişinin ise kursiyerler arasından olduğunu vurguladı. Yerel tohumlarla ilgili iki yıldır yürütülen BAÇEM çalışmalarının da şenlikte görücüye çıktığı belirtildi. Etkinlik, hem tohum çeşitliliğinin korunmasına hem de yerel üreticilerin deneyim aktarımına zemin hazırladı.

Gün sonunda katılımcılar tohum takasını tamamlayıp bilgi alışverişinde bulundu; toplantı, yerel tarımın ve kadın üreticilerin görünürlüğünün artırılması açısından önemli bir adım olarak değerlendirildi.

BURHANİYE İLÇESİNDE, BALIKESİR BÜYÜKŞEHİR BALIKESİR BELEDİYESİNE AİT ÇİFTÇİ EĞİTİM MERKEZİNDE YEREL TOHUM TAKAS ŞENLİĞİ DÜZENLENDİ