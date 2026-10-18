Dolar 49,5091 +0,08%
Euro 55,6503 +0,22%
Bist 11.721,72 -2,89%
Altın Gram 6.655,28 +0,26%
EUR/USD 1,1242 +0,19%
Brent Petrol 109,86 +3,72%
--°

Sabah 05.00'te başlayan manda mesaisi: Tekirdağlı kadınların üretim öyküsü

Tekirdağ Karacakılavuz'da Nigar Turan ve Emine Gümüş, manda sütünü işleyerek yoğurt, ekşimik, peynir ve sucuk üretiyor; mesai sabah 05.00'te başlıyor.

GİRİŞ: 18 Ekim 2026 - 09:53

OKUMA: 2 dk

EDİTÖR: Deniz Yılmaz

Sabah 05.00'te başlayan manda mesaisi: Tekirdağlı kadınların üretim öyküsü

Karacakılavuz'da manda işi kadınların elinde

Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesine bağlı Karacakılavuz Mahallesinde başladıkları küçük işletmeyi büyüten Nigar Turan ve Emine Gümüş, yaklaşık 5 yıldır manda sütünden süt, yoğurt, ekşimik, peynir ve sucuk üretimi yapıyor. Tekirdağ Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ekipleri, işletmeyi ziyaret edip çalışmaları yerinde inceledi.

Günlük mesai ve üretim süreci:

Üretimin ritmi sabahın ilk saatlerinde kuruluyor. Turan'ın aktardığına göre mesai sabah 05.00'te başlıyor; hayvanların bakımı çoban tarafından yürütülürken, Turan ve Gümüş daha çok sütü değerlendirme ve üretim süreçlerini üstleniyor. İlk adım sağım, ardından süt kaynatma, yoğurt mayalama ve yayık işlemleri geliyor. Peynir üretimi planlandığında sütleri peynirciye götürerek işleme aldırıyorlar. Günün büyük bölümü bu aşamaların devamlılığıyla geçiyor.

Ürünler, talep ve satış kanalları:

Manda sütü normal inek sütüne göre daha yağlı ve kıvamı daha yoğun olduğundan ürünleri katma değerli oluyor. İşletmede üretilen başlıca ürünler arasında yoğurt, ekşimik, peynir ve hayvan etinden yapılan sucuk bulunuyor. Turan, en fazla talebin yoğurt ve ekşimikte olduğunu belirtiyor ve sütü doğrudan satmak yerine işleyerek farklı ürünlere dönüştürmenin kendilerini daha tatmin ettiğini vurguluyor.

Satış kanalları hem evden müşteriye doğrudan teslim hem de bölgede düzenli dağıtımlarla sağlanıyor. Turan'ın abisi haftada belirli günlerde Tekirdağ'a, Hayrabolu'ya ve Çorlu'ya giderek ürünleri pazarlıyor. Bu küçük ama düzenli dağıtım ağı, üretimin sürekliliğine ve gelir akışına katkı sunuyor.

Üretimin fiziksel yükü yüksek olsa da çiftçinin ifadeleri işin anlamını gösteriyor. Turan, her gün işe başlayıp bitirirken 'bin kere şükredip bitiriyoruz' diyerek üretimin kendilerine verdiği manevi karşılığı özetliyor. Sağlıkları el verdiği sürece üretime devam etmek istediklerini belirtiyorlar.

Karacakılavuz'da birkaç mandayla başlayan girişim, kadın emeğiyle büyüyerek hem aile ekonomisine destek oluyor hem de yerel geleneksel hayvancılığı canlı tutuyor. İşletmenin örneği, yurtiçi talebe uygun, işlenmiş yerel ürün üretmenin ve küçük ölçekli tarımsal işletmelerin sürdürülebilirliğinin altını çiziyor.

Not: Haberde geçen kurum ve kişi isimleri ile üretim detayları tarafların beyanlarına dayanmakta olup, Tekirdağ Tarım ve Orman İl Müdürlüğü yetkililerinin yerinde incelemesiyle desteklenmiştir.

KARACAKILAVUZ MAHALLESİ’NDE NİGAR TURAN VE EMİNE GÜMÜŞ’ÜN BİRKAÇ MANDAYLA BAŞLATTIĞI...

KARACAKILAVUZ MAHALLESİ’NDE NİGAR TURAN VE EMİNE GÜMÜŞ’ÜN BİRKAÇ MANDAYLA BAŞLATTIĞI YETİŞTİRİCİLİK HİKÂYESİ, 5 YILDIR SÜT, YOĞURT, EKŞİMİK, PEYNİR VE SUCUK ÜRETİMİYLE DEVAM EDİYOR.

Sayfada yer alan bilgiler tavsiye niteliği taşımayıp yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırımcı profilinize uymayabilir.

Deniz Yılmaz

Deniz Yılmaz

 Ekonomi Editörü

Ekonomi basını tecrübeli; altın, borsa, döviz kurları ve makroekonomik verileri anlık grafiklerle haberleştiren editör.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Antalya iş dünyası yeni dönemi sandıkta belirliyor
images

Denizli turizmi için birlik çağrısı
images

ASO Ankara’da kadın girişimciliğini güçlendirecek beş paket açıkladı
images

Vişneli cevizle buluşan Elazığ lezzeti üretime geçti

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

GençTek forumunda öğrenciler dijital ve toplumsal sorunlara çözüm aradı

Yıldırım’da sanatın odağı insan: 'Hoşça bak zatına' sezonu başladı

Sis tabakası Sivrihisar'ın dağlarını bulut denizine dönüştürdü

Bursa'nın 700. yılı etkinlikleri: medeniyetin hafızası söyleşileri başladı

TREND HABERLER

Bilime yatırım: L’Oréal Türkiye dört kadın araştırmacıya destek verdi

Gaziantep'te dokuz günün finali: Sefo festival kapanışını müzikle tamamladı

Avrupa ortak duruşunu koruyor: Putin’e taviz yanlış sinyal, İran tehdidi de gündemde

Sanmar’ın yatırımlarına 45 milyon euro: Akbank ve EBRD ortak finansmanı

Akhisar'da ağır kaza sonrası otobüs ve tır vinçlerle kaldırılıyor

Kayserispor 22 puanla zirvede yalnız

Çorum'dan Gaziantep'te erken üstünlük: Cengiz Ünder fileleri havalandırdı

Bursa'dan hareket eden tur otobüsünün kaza öncesi görüntüleri ortaya çıktı