Sabah 05.00'te başlayan manda mesaisi: Tekirdağlı kadınların üretim öyküsü

Karacakılavuz'da manda işi kadınların elinde

Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesine bağlı Karacakılavuz Mahallesinde başladıkları küçük işletmeyi büyüten Nigar Turan ve Emine Gümüş, yaklaşık 5 yıldır manda sütünden süt, yoğurt, ekşimik, peynir ve sucuk üretimi yapıyor. Tekirdağ Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ekipleri, işletmeyi ziyaret edip çalışmaları yerinde inceledi.

Günlük mesai ve üretim süreci:

Üretimin ritmi sabahın ilk saatlerinde kuruluyor. Turan'ın aktardığına göre mesai sabah 05.00'te başlıyor; hayvanların bakımı çoban tarafından yürütülürken, Turan ve Gümüş daha çok sütü değerlendirme ve üretim süreçlerini üstleniyor. İlk adım sağım, ardından süt kaynatma, yoğurt mayalama ve yayık işlemleri geliyor. Peynir üretimi planlandığında sütleri peynirciye götürerek işleme aldırıyorlar. Günün büyük bölümü bu aşamaların devamlılığıyla geçiyor.

Ürünler, talep ve satış kanalları:

Manda sütü normal inek sütüne göre daha yağlı ve kıvamı daha yoğun olduğundan ürünleri katma değerli oluyor. İşletmede üretilen başlıca ürünler arasında yoğurt, ekşimik, peynir ve hayvan etinden yapılan sucuk bulunuyor. Turan, en fazla talebin yoğurt ve ekşimikte olduğunu belirtiyor ve sütü doğrudan satmak yerine işleyerek farklı ürünlere dönüştürmenin kendilerini daha tatmin ettiğini vurguluyor.

Satış kanalları hem evden müşteriye doğrudan teslim hem de bölgede düzenli dağıtımlarla sağlanıyor. Turan'ın abisi haftada belirli günlerde Tekirdağ'a, Hayrabolu'ya ve Çorlu'ya giderek ürünleri pazarlıyor. Bu küçük ama düzenli dağıtım ağı, üretimin sürekliliğine ve gelir akışına katkı sunuyor.

Üretimin fiziksel yükü yüksek olsa da çiftçinin ifadeleri işin anlamını gösteriyor. Turan, her gün işe başlayıp bitirirken 'bin kere şükredip bitiriyoruz' diyerek üretimin kendilerine verdiği manevi karşılığı özetliyor. Sağlıkları el verdiği sürece üretime devam etmek istediklerini belirtiyorlar.

Karacakılavuz'da birkaç mandayla başlayan girişim, kadın emeğiyle büyüyerek hem aile ekonomisine destek oluyor hem de yerel geleneksel hayvancılığı canlı tutuyor. İşletmenin örneği, yurtiçi talebe uygun, işlenmiş yerel ürün üretmenin ve küçük ölçekli tarımsal işletmelerin sürdürülebilirliğinin altını çiziyor.

Not: Haberde geçen kurum ve kişi isimleri ile üretim detayları tarafların beyanlarına dayanmakta olup, Tekirdağ Tarım ve Orman İl Müdürlüğü yetkililerinin yerinde incelemesiyle desteklenmiştir.

KARACAKILAVUZ MAHALLESİ’NDE NİGAR TURAN VE EMİNE GÜMÜŞ’ÜN BİRKAÇ MANDAYLA BAŞLATTIĞI YETİŞTİRİCİLİK HİKÂYESİ, 5 YILDIR SÜT, YOĞURT, EKŞİMİK, PEYNİR VE SUCUK ÜRETİMİYLE DEVAM EDİYOR.