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Yerelden küresele: coğrafi işaretli ürünlerin sürdürülebilir yolculuğu

AYTO koordinatörlüğündeki proje, coğrafi işaretli KOBİ'lerin sürdürülebilirlik, markalaşma ve uluslararası pazara erişimini güçlendirmeyi hedefliyor.

GİRİŞ: 15 Ekim 2026 - 12:47

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EDİTÖR: Deniz Yılmaz

Yerelden küresele: coğrafi işaretli ürünlerin sürdürülebilir yolculuğu

AYTO liderliğinde coğrafi işaretli ürünlere odaklanan eğitim tamamlandı

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) ile Avrupa Ticaret ve Sanayi Odaları Birliği (EUROCHAMBRES) iş birliğinde yürütülen TEBD II Programı kapsamında hibe desteği alan "Yerelden Küresele Sürdürülebilirlik Yolculuğu" projesi çerçevesinde düzenlenen Teknik ve Mali Raporlama Eğitimi, TOBB merkezinde gerçekleştirildi. Eğitime Aydın Ticaret Odası (AYTO) AR-GE ve Proje Uzmanı İlknur Karaçayır katıldı.

Projenin hedefleri ve ortakları:

AYTO koordinatörlüğünde, Fransa Gers Ticaret ve Sanayi Odası ile Kahramanmaraş Ticaret Borsası ortaklığında yürütülen proje; coğrafi işaretli ürünleri üreten KOBİ’lerin sürdürülebilirlik, markalaşma ve uluslararası pazarlara erişim kapasitelerini güçlendirmeyi amaçlıyor. Proje, yerel üretim değerlerinin ulusal ve uluslararası düzeyde tanınırlığını artırmayı ve bu değerleri ekonomik katma değere dönüştürmeyi hedefliyor.

Uygulama araçları ve beklentiler:

Eğitimler, çalışma ziyaretleri ve uluslararası iş birlikleri ile iyi uygulama örneklerinin paylaşılması planlanıyor. Bu yaklaşımın hedefi; sürdürülebilir üretim ve pazarlama modellerinin yaygınlaşması, üretici işletmelerin rekabet gücünün artırılması ve coğrafi işaret sahibi ürünlerin küresel pazarlardaki konumunun güçlendirilmesi olarak özetleniyor.

İki gün süren eğitimin sonunda katılımcılara sertifikaları takdim edildi; proje kapsamında elde edilecek kazanımların, yerel üreticilerin gelirlerini ve markalaşma süreçlerini kalıcı şekilde desteklemesi bekleniyor.

AYTO, COĞRAFİ İŞARETLİ ÜRÜNLERİ KÜRESEL PAZARLARA TAŞIMAK İSTİYOR

AYTO, COĞRAFİ İŞARETLİ ÜRÜNLERİ KÜRESEL PAZARLARA TAŞIMAK İSTİYOR

Sayfada yer alan bilgiler tavsiye niteliği taşımayıp yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırımcı profilinize uymayabilir.

Deniz Yılmaz

Deniz Yılmaz

 Ekonomi Editörü

Ekonomi basını tecrübeli; altın, borsa, döviz kurları ve makroekonomik verileri anlık grafiklerle haberleştiren editör.

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