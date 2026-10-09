Yerköy, bozkırın tezenesinin adını ve geleneğini yaşatmak istiyor

Yerköy'ün hafızasında Ertaş:

Neşet Ertaş ve babası Muharrem Ertaşın Yerköy yılları, ilçe sakinlerinin anlatılarında canlılığını koruyor. Usta sanatçının bir dönem ailesiyle birlikte ilçede yaşadığı; düğünlerde, sünnetlerde saz ve zurna çalarak yöre müziğine katkı sunduğu aktarılıyor. Bugün, Ertaş’ın yaşadığı evin bulunduğu yerde yeni bir yapı bulunmasına rağmen halk, sanatçının izlerinin korunmasını ve Abdal geleneğinin gelecek kuşaklara aktarılmasını istiyor.

Yöredeki hatıralar ve tanıklıklar:

Yerköylü Abdal Veli Atak, sanatçının ilçedeki yaşamına dair anılarını paylaştı. Atak, Muharrem Ertaş ile birlikte düğünlere gittiklerini belirterek, "Neşet o zaman düğünlerde oynardı" dedi ve birlikte müzik yaptıkları dönemi hatırlattı. Bu tanıklıklar, Ertaş ailesinin yöredeki etkinliğini ve toplumla kurduğu bağı gösteriyor.

İş insanı Ayhan Çelik ise ailenin uzun süre Yerköy ve çevresinde yaşadığını, pek çok kişiye enstrüman çalmayı öğrettiklerini aktardı. Çelik, ailenin yaşam öyküsünü şu biçimde özetledi: "Neşet Ertaş, Muharrem Ertaş 6 yıl Kırşehir’de Çiçekdağı’nda Kırtıllar köyünde yaşıyor. Annesi ölünce Yozgat’ın Kırıksoku köyüne gidiyorlar. Orada evlenip 17 yıl Kırıksoku’da kalıyorlar. Daha sonra Yerköy’e geliyorlar. 17-20 yıl Yerköy’de babasıyla müzik çalıyor... Neşet Bey 45 yaşlarında Kırıkkale’ye geçiyor. Oradan Kırıkkale’den da Ankara’ya gidiyor." Bu anlatım, Ertaş’ın bölgedeki öğreticilik rolünü ve müzik geleneğini yaymadaki etkisini ortaya koyuyor.

Kültür merkezi talebi ve gerekçeleri:

İlçe sakinleri, Neşet Ertaş’ın Yerköy’e yaptığı katkıların unutulmaması için somut adımlar atılmasını istiyor. Ayhan Çelik, sanatçının adının ilçede yaşatılması amacıyla Neşet Ertaş Kültür Sarayı veya benzeri bir kültür ve sanat merkezinin kurulmasını talep ediyor. Çelik, bu talebi dile getirirken "Adı yaşasın, sanatı ölmesin" sözünü vurguladı ve Abdal geleneğinin korunması için, yaşanan evlerin Kültür Bakanlığı bünyesine alınarak müzeye dönüştürülmesini önerdi.

Talep dilekçesinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, MİT Müsteşarı İbrahim Kalın ve Kültür ve Turizm Bakanı’na seslenildiği belirtiliyor. Ayrıca ilçe içinde yaşayan Abdalların göç ederek kültürel aktarımın zayıfladığına dikkat çekiliyor; Yerköy’de hem Kale Mahallesi hem de Bağlarbaşı Mahallesi’nde yaşayan Abdalların korunması, geleneğin sürekliliği açısından önem taşıyor.

Yerköy’deki toplumsal beklenti, sadece bir anılaştırma değil; Neşet Ertaş gibi bir sanatçının bıraktığı kültürel pratiğin yaşatılması ve yerel kimliğin güçlendirilmesi yönünde. İlçe sakinlerinin talebi, hem maddi hem de kurumsal destek arayışını sürdürecek gibi görünüyor.

NEŞET ERTAŞ'IN YAŞADIĞI EVİN BAHÇESİNDE ABDAL VELİ ATAK VE İŞ İNSANI AYHAN ÇELİK