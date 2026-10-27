Yerleşim yerinde bulunan yılan itfaiye ekiplerince güvenle doğaya salındı

Hatay'ın Yayladağı ilçesinde bir evde görülen yılan, vatandaşların ihbarı üzerine yetkililere bildirildi. Bölgeye intikal eden ekipler, hayvanın bulunduğu alanda güvenli bir müdahale gerçekleştirdi.

Müdahale ve yakalama:

Evde fark edilen yılan için gelen itfaiye ekipleri, yapılan çalışmayla hayvana zarar vermeden yakalanmasını sağladı. Müdahale sırasında çevrede kimsenin zarar görmemesi için gerekli önlemler alındı.

Yılanın doğal yaşam alanına bırakılması:

Yakalanan yılan, ekipler tarafından gerekli kontroller yapıldıktan sonra uygun bir noktaya bırakılarak doğal yaşam alanına geri kazandırıldı. Olayda can kaybı veya yaralanma bildirilmedi.

Vatandaşların zamanında yaptığı ihbar ve ekiplerin koordineli çalışması sayesinde durum kısa sürede güvenli şekilde sonlandırıldı.

YAYLADAĞI’NDA YERLEŞİM YERİNDE GÖRÜLEN YILAN, İTFAİYE EKİPLERİNCE YAKALANARAK DOĞAL YAŞAM ALANINA BIRAKILDI.