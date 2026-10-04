Dolar 49,1325 +0,11%
Euro 55,2872 +0,13%
Bist 12.270,18 +0,17%
Altın Gram 6.574,96 -0,95%
EUR/USD 1,1257 +0,11%
Brent Petrol 102,25 -0,06%
--°

Yeşilyurt'ta bacağından vurulan kişi saldırı iddiasıyla hastaneye kaldırıldı

Yeşilyurt'ta sol bacağından silahla yaralanan M.Ü.Y. (35), Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı; polis saldırı veya intihar ihtimalini inceliyor.

GİRİŞ: 04 Ekim 2026 - 21:25

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Burcu Kaya

Yeşilyurt'ta bacağından vurulan kişi saldırı iddiasıyla hastaneye kaldırıldı

Olayın ayrıntıları:

Olay, akşam saatlerinde Malatya'nın Yeşilyurt ilçesi Yaka Mahallesi 1. sokakta meydana geldi. İddiaya göre, sol bacağından tabancayla yaralanan M.Ü.Y. (35), çevredekiler tarafından değil, özel aracıyla Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü.

Hastanedeki durum:

Hastaneye kaldırılan M.Ü.Y. burada tedavi altına alındı. Şahıs, kendisine tanımadığı kişilerce saldırı düzenlendiğini öne sürdü; sağlık ekipleri müdahale ederek tedavisini başlattı ve durumuyla ilgili bilgi verilmeye devam ediliyor.

Polis incelemesi:

Olay yerinde ve hastanedeki ilk incelemelerin ardından polis ekiplerinin, saldırı iddiasının yanı sıra şahsın kendi kendini vurmuş olabileceği ihtimali üzerinde de durduğu öğrenildi. Yetkililer, soruşturmanın sürdürülmekte olduğunu ve bulgulara göre yönlendirilecek adımları değerlendirdiklerini belirtti.

Malatya&#039;da silahla yaralanan 1 kişi hastaneye kaldırıldı

Malatya'da silahla yaralanan 1 kişi hastaneye kaldırıldı

Burcu Kaya

Burcu Kaya

 Asayiş & Yayın Editörü

Bölgesel adliye ve polislere dair İHA akışındaki sıcak haberleri hızla doğrulayıp yayına alan yayın editörü.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Milli Piyango ile zengin olmuştu, son yıllarda maddi sıkıntıyla evinde ölü bulun...
images

Serik'te gece galeride alevler: 6 araç zarar gördü, şüpheli tutuklandı
images

Gazipaşa'da 'berna'yı arıyorum' yanıtı kanlı tartışmaya dönüştü: genç 13 yerinde...
images

Sivrihisar'da minibüs ile otomobil çarpıştı: beş kişi hafif yaralandı

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Düzce'de Taşköprü ışıklı kavşağında çarpışma: iki sürücü yaralandı

Akşam saatlerinde Saimbeyli merkezli 4,3 büyüklüğünde sarsıntı

Milli Piyango ile zengin olmuştu, son yıllarda maddi sıkıntıyla evinde ölü bulundu

Serik'te gece galeride alevler: 6 araç zarar gördü, şüpheli tutuklandı

TREND HABERLER

Köprüde intihar girişimini polis ekipleri bir saatlik ikna ile önledi

Lise eylemlerinde beş günde ülke genelinde binlerce gözaltı

Özcan Deniz kardeşinin hakaret davasında tanık olarak ifade verdi

Fas'ta başlayan öykü Buldan'da düğünle taçlandı

Sarıyer'de karşı şeridin sıkıştırması zincirleme kazaya neden oldu

Okullarda gıda bilinci: Erzincan'da 1.004 öğrenciye hijyen ve israf eğitimi

Tercan'da tarlalar kışlık patatesle dolu: hasat sezonu başladı

Erzincan'da gıda güvenliği denetimleri: sahte ürünlere sıkı takip