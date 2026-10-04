Yeşilyurt'ta bacağından vurulan kişi saldırı iddiasıyla hastaneye kaldırıldı

Olayın ayrıntıları:

Olay, akşam saatlerinde Malatya'nın Yeşilyurt ilçesi Yaka Mahallesi 1. sokakta meydana geldi. İddiaya göre, sol bacağından tabancayla yaralanan M.Ü.Y. (35), çevredekiler tarafından değil, özel aracıyla Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü.

Hastanedeki durum:

Hastaneye kaldırılan M.Ü.Y. burada tedavi altına alındı. Şahıs, kendisine tanımadığı kişilerce saldırı düzenlendiğini öne sürdü; sağlık ekipleri müdahale ederek tedavisini başlattı ve durumuyla ilgili bilgi verilmeye devam ediliyor.

Polis incelemesi:

Olay yerinde ve hastanedeki ilk incelemelerin ardından polis ekiplerinin, saldırı iddiasının yanı sıra şahsın kendi kendini vurmuş olabileceği ihtimali üzerinde de durduğu öğrenildi. Yetkililer, soruşturmanın sürdürülmekte olduğunu ve bulgulara göre yönlendirilecek adımları değerlendirdiklerini belirtti.

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