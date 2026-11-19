Kaza ve müdahale:

Adıyaman merkez Yeşilyurt Mahallesi Sakarya Caddesi üzerinde iki otomobilin çarpışması sonucu trafik kazası meydana geldi. Kazada araçta bulunan Mehmet D. yaralandı.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralının durumuna göre ilk müdahaleyi gerçekleştirdi. Yapılan muayene ve müdahalenin ardından Mehmet D., ambulansla Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Soruşturma başlatıldı:

Olayla ilgili olarak emniyet ve trafik ekipleri kaza yerinde inceleme yaptı. Yetkililer, çarpışmanın nedenine ilişkin delil ve görgü tespiti yaparak soruşturma başlattı.

Vatandaşlara yönelen uyarılarda, trafik kurallarına uyulması ve dikkatli araç kullanılması gerektiği hatırlatıldı.

ADIYAMAN’DA, İKİ OTOMOBİLİN ÇARPIŞMASI SONUCU MEYDANA GELEN KAZADA 1 KİŞİ YARALANDI.