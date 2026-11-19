Hak arayışında 15 ay: Aladağ'daki av olayında aile tutuklama istedi

Adana'nın Aladağ ilçesinde, domuz avı sırasında av tüfeğiyle vurularak yaşamını yitiren 17 yaşındaki Barış Şahin ile ilgili davanın ilk duruşması Kozan Adliyesi'nde görüldü. Olayın sanığı olan H.B.M. (18) adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, aile tutuklama talep etti.

Dava süreci ve mahkeme kararı:

Olay, 30 Ağustos 2025 tarihinde Aladağ ilçesine bağlı Uzunkuyu Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre Barış Şahin, arkadaşı H.B.M. (18) ile domuz avına gittiği sırada av tüfeğiyle vuruldu. Ağır yaralanan Şahin, kaldırıldığı Aladağ Devlet Hastanesi'nde yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Soruşturma kapsamında gözaltına alınan H.B.M., savcılık işlemlerinin ardından adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. İlk duruşma Kozan Adliyesi Ağır Ceza Mahkemesi'nde görüldü; mahkeme, yargılamaya adli kontrol şartı ile devam edilmesine karar verdi.

Ailenin tepkisi ve talepleri:

Oğlunu kaybeden anne Necla Şahin, duruşma sonrası yaptığı açıklamada 15 aydır adalet beklediğini belirterek '15 aydır gecem gündüzüm zehir' dedi ve dosyanın titizlikle incelenmesini, sorumluların ortaya çıkarılmasını istedi. Anne Şahin, tahliye kararına tepki gösterdi ve sanığın tutuklu yargılanmasını talep etti.

Kardeşi Zeynep Nur Şahin, adalet arayışlarını sosyal medya üzerinden sürdürmek istemediklerini vurgulayarak, adaletin mahkeme salonunda hakkıyla tecelli etmesini talep etti. Baba Adem Şahin ise '15 aydır kimse benim psikolojimi düşünmüyor' diyerek adaletin bir an önce sağlanmasını istedi.

Mahkeme süreci adli kontrol uygulanarak devam ediyor; aile ise kararın değişmesini ve tutuklamanın gerçekleşmesini bekliyor.

ADANA’NIN ALADAĞ İLÇESİNDE DOMUZ AVI SIRASINDA ARKADAŞI TARAFINDAN AV TÜFEĞİYLE VURULDUĞU İDDİA EDİLEN 17 YAŞINDAKİ BARIŞ ŞAHİN’İN ÖLÜMÜNE İLİŞKİN DAVANIN İLK DURUŞMASI GÖRÜLDÜ. OĞLUNU KAYBEDEN ANNE NECLA ŞAHİN, 15 AYDIR ADALET BEKLEDİĞİNİ BELİRTEREK, SANIĞIN TUTUKLU YARGILANMASINI İSTEDİ.