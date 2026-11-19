İstanbul Gelişim Üniversitesi COP31'de sürdürülebilirlik adımlarını sergiliyor

Antalya'da düzenlenen Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Konferansı COP31 çerçevesinde İstanbul Gelişim Üniversitesi, on akademisyeniyle konferansta yer alıyor ve üniversitenin sürdürülebilirlik alanındaki uygulamalarını uluslararası katılımcılarla paylaşıyor. Üniversite yönetimi, Blue Zone'daki oturumları doğrudan izleyerek çıkan kararları kampüse taşımayı amaçladıklarını bildiriyor.

İstanbul Gelişim Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Arda Öztürkcan, üniversitenin COP31'de Türkiye Pavilyonu, Sıfır Atık Vakfı ve YÖK Bilim Pavilyonu aracılığıyla görünür olduğunu vurguladı. Öztürkcan, üniversitenin bu platformlarda yürüttüğü oturumlarla hem akademik çalışmaları hem de saha uygulamalarını paylaştıklarını belirtti.

uluslararası platformlarda varlık ve hedefler:

Üniversite, COP31 Blue Zone önünde yaptığı sunumlarla hem gözlemci olarak oturumlara katılıyor hem de kendi deneyimlerini aktarıyor. Bu çerçevede 10 akademisyen konferans sürecinde aktif rol alıyor; oturumları yerinde inceleyerek elde edilen bilgileri kampüs uygulamalarına entegre etmeyi planlıyorlar. Üniversite, COP28'den bu yana bu tür küresel süreçlerde temsil ediliyor ve çalışmalarını adım adım geliştirdiğini ifade ediyor.

Yönetim, oturumlarda üniversitenin sürdürülebilirlik politikalarını, öğrenci ve akademisyen iş birliklerini, projeleri ve dijital sunumları öne çıkaracaklarını; ayrıca Sıfır Atık uygulamaları ve temiz enerji yatırımlarını kamuoyuna anlattıklarını söyledi. Geçtiğimiz hafta Sıfır Atık Vakfı'ndaki oturumda üniversitenin kampüs uygulamaları dört üniversiteden biri olarak sunuldu.