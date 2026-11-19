Beşirli'de akşam saatlerinde motosiklet kazası

Trabzon'un Ortahisar ilçesi Beşirli Mahallesi'nde dün akşam saat 21.00 sıralarında meydana gelen kazada, motosiklet sürücüsü Onur Kaan Hacısalihoğlu (21) iki araç arasında kalarak ağır yaralandı.

kaza anı ve ilk müdahale:

Kazada sıkışan sürücü için ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri ilk müdahaleyi gerçekleştirdi. Ekipler tarafından kazazedeye olay yerinde kardiyak destek sağlanıp kalp masajı uygulandı ve durumunun ciddiyeti nedeniyle ambulansla hastaneye sevk edildi.

hastanedeki müdahale ve soruşturma:

Kaldırıldığı hastanede doktorlar tarafından yoğun müdahale yapılan 21 yaşındaki Hacısalihoğlu, tüm çabalara rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi. Olayla ilgili adli ve idari soruşturma yetkili birimlerce başlatıldı ve kaza nedeniyle inceleme sürüyor.

TRABZON’DA DÜN AKŞAM MEYDANA GELEN MOTOSİKLET KAZASINDA İKİ ARACIN ARASINDA KALARAK AĞIR YARALANAN 21 YAŞINDAKİ ONUR KAAN HACISALİHOĞLU, KALDIRILDIĞI HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ.