Yeni travma müdahale alanı devreye alındı

Beyşehir İlçe Devlet Hastanesi acil servisinde trafik kazası, düşme ve çeşitli yaralanmalara hızlı müdahale için özel bir travma alanı oluşturuldu. Yapılan düzenleme, travma hastalarının doğrudan ilgili alana alınarak değerlendirilmesi ve tedavi süreçlerinin hızlandırılmasını amaçlıyor.

Hedef ve işleyiş:

Başhekim Dr. Kutay Güven, acil servisteki yoğunluğa dikkat çekerek son bir yıl verilerini paylaştı. Acil servise bir yılda toplam 211 bin 354 hasta başvurusu gerçekleşirken, bunların 12 bin 456'sının trafik kazası, düşme ve yaralanma vakalarından oluştuğunu belirtti. Konya-Antalya kara yolunun ulaşıma açılmasıyla bölgede artan trafik yoğunluğu da planlamada göz önünde bulunduruldu.

Servis düzenlemeleri ve beklenen etkiler:

Travma müdahale alanının oluşturulmasının yanı sıra acil servisteki resüsitasyon (yeniden canlandırma), gözlem ve sarı alanlar da yeniden düzenlendi. Bu değişikliklerle amaç, travma vakalarına zaman kaybetmeden müdahale edilmesini sağlamak ve diğer acil hasta hizmetlerinin kesintiye uğramamasını temin etmektir.

Dr. Kutay Güven, yeni düzenlemenin acil servisteki işleyişe önemli katkı sağlayacağını vurguladı ve amacın hem travma hastalarına ivedilikle müdahale etmek hem de diğer hastalara sunulan acil sağlık hizmetlerini kesintisiz sürdürmek olduğunu belirtti.

BEYŞEHİR DEVLET HASTANESİ, ACİL SAĞLIK HİZMETLERİNİN DAHA HIZLI VE ETKİN SUNULABİLMESİ AMACIYLA YENİ BİR DÜZENLEMEYİ HAYATA GEÇİRDİ.