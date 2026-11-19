Çiftlikten kaçan deve kuşu karayolunda koşturdu

Aydın’ın Kuşadası ilçesindeki bir çiftlikten firar eden deve kuşu, sabah saatlerinde kontrolsüzce karayoluna çıktı ve çevrede kısa süreli paniğe neden oldu. Olay, kırsal Değirmendere Mahallesi yakınlarında yaşandı; sürücüler hayvanı görünce durumu 112 Acil Yardım Hattı’na bildirdi.

Kaçış ve yol üzerinde yaşananlar:

İri cüsseli deve kuşu, bakıcıları da atlatarak kara yoluna yöneldi. Birçok sürücü zor anlar yaşarken, hayvan zaman zaman trafiği tehlikeye attı ve çevredeki vatandaşları şaşkınlığa uğrattı. Çiftlikten gelen ekipler aynı zamanda kaçan hayvanı yakalamak için çalışma başlattı; deve kuşunun kendisini yakalamaya çalışanları zaman zaman ürküttüğü görüldü.

Çarpma, yakalanma ve sağlık durumu:

Kaçış sırasında bir kamyonet'e çarpıp yere düşen deve kuşu bir süre sonra tekrar koşmaya devam etti. Yapılan müdahaleler ve uzun uğraşlar sonucu hayvan yakalanarak kaçtığı çiftlik'e geri götürüldü. Yetkililer, deve kuşunun sağlık durumunun iyi olduğu bilgisini paylaştı. O anlara ilişkin görüntüler ise vatandaş kameralarına yansıdı ve bölgedeki kısa süreli hareketlilik böylece kayıt altına alındı.

AYDIN'IN KUŞADASI İLÇESİNDE BİR ÇİFTLİKTEN FİRAR EDEN DEVE KUŞU, KARAYOLUNA GİRDİ. HERKESİN ŞAŞKIN BAKIŞLARI ARASINDA YOLDA KONTROLSÜZCE KOŞAN DEVE KUŞU HAFİF BİR KAZA ATLATTI.