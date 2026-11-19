Aras Kargo'da gıda zehirlenmesi şüphesi, federasyona erteleme başvurusu

Sultanlar Ligi takımlarından Aras Kargo, 2027 Kadınlar Kupa Voley çeyrek finalinde deplasmanda karşılaştığı Eczacıbaşı Peron İstanbul müsabakası öncesi ve sırasında sağlık sorunları görüldüğünü duyurdu. İzmir temsilcisi karşılaşmadan 3-0 mağlup ayrıldı.

maçta yaşananlar:

Kulübün açıklamasına göre maç öncesinde sporcular ve teknik ekip üyelerinde gıda zehirlenmesi şüphesi oluşturan belirtiler ortaya çıktı. Maç sırasında bu şikâyetlerin artmasına rağmen takım, sorumluluk bilinciyle müsabakayı tamamladı.

Karşılaşmanın sonucunun ardından sağlık sorunları derinleşen bazı sporculara müdahale edildi ve tedavi süreci başlatıldı. Kulüp, bazı sporcuların hastanede tedavi altına alındığını bildirdi.

kulübün açıklaması ve federasyona başvuru:

Aras Kargo, yaşanan gelişmeler nedeniyle hafta sonu oynanması planlanan karşılaşmanın ertelenmesi için Türkiye Voleybol Federasyonu'na resmî başvuruda bulunulduğunu açıkladı. Kulüp, sağlık durumlarını yakından takip ettiklerini ve gelişmelerin kamuoyuyla paylaşılacağını belirtti.

Kulübün yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Eczacıbaşı Peron İstanbul ile oynadığımız deplasman karşılaşması öncesinde sporcularımız ve teknik ekip üyelerimizde gıda zehirlenmesi şüphesi oluşturan belirtiler ortaya çıkmıştır. Maç sırasında şikâyetlerin şiddetlenmesine rağmen sporcularımız, sorumluluk bilinciyle müsabakayı tamamlamıştır. Karşılaşmanın ardından sporcularımızın ve teknik ekibimizin tedavisine başlanmış, bazı sporcularımız hastanede tedavi altına alınmıştır. Sağlık durumları kulübümüz tarafından yakından takip edilmektedir. Yaşanan sağlık sorunları nedeniyle bu hafta sonu oynanması planlanan karşılaşmanın ertelenmesi için Türkiye Voleybol Federasyonu’na resmî başvuruda bulunulmuştur. Tüm sporcularımıza ve teknik ekibimize geçmiş olsun dileklerimizi iletir, gelişmelerin kamuoyuyla paylaşılacağını bildiririz."

Kulüp ve federasyonun atacağı adımlar ile sağlık durumuna ilişkin açıklamalar, spor camiası ve taraftarlar tarafından yakından takip edilecek.

ARAS KARGO, RESMİ SOSYAL MEDYA HESABINDAN YAPTIĞI AÇIKLAMADA, ECZACIBAŞI KARŞILAŞMASI ÖNCESİNDE SPORCULAR VE TEKNİK EKİP ÜYELERİNDE GIDA ZEHİRLENMESİ ŞÜPHESİ OLUŞTURAN BELİRTİLER GÖRÜLDÜĞÜ, MAÇ SIRASINDA ŞİKAYETLERİN ARTMASINA RAĞMEN MÜSABAKANIN TAMAMLANDIĞI İFADELERİ KULLANILDI.