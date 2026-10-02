Yeşilyurt'ta elektrik panosunda çıkan yangın çevreyi tedirgin etti

Olayın oluşumu:

Adıyaman'ın Yeşilyurt Mahallesi Malatya Caddesi üzerinde bulunan 5 katlı binanın zemin katında yer alan elektrik panosunda henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangını fark eden vatandaşlar durumu çevredekilere ve yetkililere bildirdi.

Vatandaş müdahalesi ve ekiplerin sevki:

Yangını gören vatandaşlar, ellerindeki yangın tüpleriyle ilk müdahaleyi yaparak alevleri söndürdü. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Soğutma çalışması ve soruşturma:

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangının yeniden çıkma ihtimaline karşı elektrik panosunda soğutma çalışması gerçekleştirdi. Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için yetkililer tarafından inceleme başlatıldı.

ADIYAMAN’DA 5 KATLI BİNANIN ZEMİN KATINDA BULUNAN ELEKTRİK PANOSUNDA ÇIKAN YANGIN, KISA SÜRELİ PANİĞE NEDEN OLDU.