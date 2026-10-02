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Yeşilyurt'ta elektrik panosunda çıkan yangın çevreyi tedirgin etti

Adıyaman Yeşilyurt Mahallesi'nde zemin kattaki elektrik panosunda çıkan yangın, vatandaşların müdahalesiyle söndürüldü; itfaiye soğutma yaptı.

GİRİŞ: 02 Ekim 2026 - 10:43

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EDİTÖR: Murat Öztürk

Yeşilyurt'ta elektrik panosunda çıkan yangın çevreyi tedirgin etti

Olayın oluşumu:

Adıyaman'ın Yeşilyurt Mahallesi Malatya Caddesi üzerinde bulunan 5 katlı binanın zemin katında yer alan elektrik panosunda henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangını fark eden vatandaşlar durumu çevredekilere ve yetkililere bildirdi.

Vatandaş müdahalesi ve ekiplerin sevki:

Yangını gören vatandaşlar, ellerindeki yangın tüpleriyle ilk müdahaleyi yaparak alevleri söndürdü. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Soğutma çalışması ve soruşturma:

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangının yeniden çıkma ihtimaline karşı elektrik panosunda soğutma çalışması gerçekleştirdi. Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için yetkililer tarafından inceleme başlatıldı.

ADIYAMAN’DA 5 KATLI BİNANIN ZEMİN KATINDA BULUNAN ELEKTRİK PANOSUNDA ÇIKAN YANGIN, KISA SÜRELİ...

ADIYAMAN’DA 5 KATLI BİNANIN ZEMİN KATINDA BULUNAN ELEKTRİK PANOSUNDA ÇIKAN YANGIN, KISA SÜRELİ PANİĞE NEDEN OLDU.

Murat Öztürk

Murat Öztürk

 Asayiş Editörü

İstanbul adliyesi ve emniyet bültenlerini anlık takip ederek son dakika asayiş gelişmelerini giren deneyimli haberci.

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