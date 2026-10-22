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Yığılca’nın turizm rotaları asfaltla buluşuyor

Fazlı Koç, Yığılca–Yedigöller yolunda bu yıl 5 kilometre asfalt yapıldığını, Kardüz ve Sinekli yaylalarının da yatırım planında olduğunu söyledi.

GİRİŞ: 22 Ekim 2026 - 09:41

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EDİTÖR: Hazal Tunç

Yığılca’nın turizm rotaları asfaltla buluşuyor

Yığılca–Yedigöller yolunda asfalt çalışmaları sürüyor

Düzce İl Genel Meclis Başkanı Fazlı Koç, kent genelinde turizme açılan güzergâhlara yapılan yol yatırımlarını değerlendirdi. Koç, son yıllarda öncelik verdikleri çalışmalardan biri olarak Yığılca–Yedigöller hattındaki asfaltlama faaliyetlerini gösterdi.

Başkan Koç, yolun Yedigöller’e kadar uzatılmasının hedeflendiğini belirterek bu yıl da bu güzergâhta 5 kilometre asfaltlama yapıldığını, geçen yıl da yine 5 kilometre çalışmanın gerçekleştirildiğini söyledi. Koç, çalışmanın planlama sürecinde bahsedilen 37 kilometrelik bölümün yaklaşık 25-30 kilometre aralığına alındığını da aktardı.

Köy bağlantıları ve yerleşimlere katkı:

Yürütülen asfalt çalışmaları yalnızca turizm erişimini kolaylaştırmakla kalmıyor; bölgedeki köy yollarını da doğrudan etkiliyor. Koç, bu yıl yapılan bölümün aynı zamanda 16 köyün grup yolunu ilgilendirdiğini belirtti. Grup yolundan itibaren Karakaş–Mengen arasındaki güzergâhın geçen yıl tamamlandığını ve Yaylatepe köyünün yolunun da yapıldığını hatırlattı.

Bu yatırımlarla yerleşim alanlarının büyük ölçüde sıcak asfalta kavuşacağına dikkat çeken Koç, amaçlarının hem vatandaşların konforlu ulaşımını sağlamak hem de turizm alanlarına erişimi geliştirmek olduğunu söyledi. Planlanan uzatmalarla Yığılca’nın doğasının doğaseverlerle daha rahat yollar üzerinden buluşturulmasının hedeflendiği ifade edildi.

Yayla yolları ve önceki projeler:

Koç, Düzce’nin önemli yaylalarına erişimin kolaylaştırılması için Kardüz Yaylasının bir kısmının asfaltlanmasının planlandığını, önümüzdeki yıl Sinekli Yaylası ile birlikte bu çalışmaların devam edeceğini söyledi. Ayrıca geçmiş yıllarda Kurugöl, Güzeldere Şelalesinin diğer taraftan çıkan yolunun, Akçakocadaki Aktaş Şelalesinin ve Sarıkaya Mağarasının yollarının yapıldığını hatırlattı.

Koç, önceliklerinin hem günlük yaşamda ulaşım konforunu artırmak hem de şehrin turizm potansiyelini destekleyecek yol altyapısını güçlendirmek olduğunu vurguladı ve bu doğrultuda çalışmaların süreceğini belirtti.

Başkan Fazlı Koç &quot;Turizm yollarına önem veriyoruz&quot;

Başkan Fazlı Koç "Turizm yollarına önem veriyoruz"

Hazal Tunç

Hazal Tunç

 Kültür Sanat Editörü

Mimar Sinan Güzel Sanatlar mezunu. Vizyona giren filmler, tiyatro oyunları, kitap incelemeleri ve sergi haberlerini yayına hazırlıyor.

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