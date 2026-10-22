Dolar 49,6240 +0,01%
Euro 55,8715 +0,12%
Bist 11.576,20 -0,01%
Altın Gram 6.551,70 -1,05%
EUR/USD 1,1240 +0,04%
Brent Petrol 111,75 +2,69%
--°

Yıkılmadan önce kaydedilen görüntüler Zonguldak'taki çöküşü gözler önüne serdi

Zonguldak'ta 21 Ekim'de çöken üç katlı binanın 17 Ekim'de kaydedilen görüntüleri ortaya çıktı; çöküşte 74 yaşındaki Türkan Akçaharman Özhan hayatını kaybetti.

GİRİŞ: 22 Ekim 2026 - 09:47

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Murat Öztürk

Yıkılmadan önce kaydedilen görüntüler Zonguldak'taki çöküşü gözler önüne serdi

Önceki kayıtlar olayın ayrıntılarını gösteriyor

Zonguldak'ta Meşrutiyet Mahallesi Sütliyen Sokak'ta 21 Ekim'de çöken üç katlı betonarme binanın, yıkılmadan önce kameraya yansıyan görüntüleri elde edildi. Görüntülerde, aynı sokakta 17 Ekim'de meydana gelen kısmi göçük sırasında alınan kayıtlarda da çöken yapının görünür olduğu belirtildi.

17 Ekim kayıtları:

17 Ekim'de aynı bölgede kullanılmayan iki katlı bir binada kısmi göçük yaşanmıştı. O tarihte bölgeye gönderilen polis ve itfaiye ekiplerinin incelemelerinde istinat duvarlarında çatlaklar tespit edilmişti. Olay anında kayda alınan görüntülerde, daha sonra 21 Ekim'de çöken binanın sol tarafta bulunduğu görülüyor.

21 Ekim çöküşü ve kayıp:

Dün saat 17.54 sıralarında çöken bina nedeniyle 74 yaşındaki Türkan Akçaharman Özhan yaşamını yitirdi. Olayın ardından bölgedeki kayıtların incelendiği, önceki göçük ve tespit edilen çatlakların bağlamında görüntülerin ortaya çıktığı kaydedildi.

Görüntüler, çöküş öncesi yapı ve çevresel işaretlerin değerlendirilmesine imkan tanıyor; yetkililerin olayla ilgili incelemeleri sürüyor.

ZONGULDAK&#039;TA 74 YAŞINDAKİ TÜRKAN AKÇAHARMAN ÖZHAN&#039;IN HAYATINI KAYBETTİĞİ BİNA ÇÖKMESİNİN ARDINDAN...

ZONGULDAK'TA 74 YAŞINDAKİ TÜRKAN AKÇAHARMAN ÖZHAN'IN HAYATINI KAYBETTİĞİ BİNA ÇÖKMESİNİN ARDINDAN, YAPININ YIKILMADAN ÖNCEKİ GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKTI. 17 EKİM'DE BAŞKA BİR BİNADA MEYDANA GELEN KISMİ GÖÇÜK SIRASINDA KAYDEDİLEN GÖRÜNTÜLERDE, DÜN ÇÖKEN 3 KATLI BİNANIN DA YER ALDIĞI GÖRÜLDÜ.

Murat Öztürk

Murat Öztürk

 Asayiş Editörü

İstanbul adliyesi ve emniyet bültenlerini anlık takip ederek son dakika asayiş gelişmelerini giren deneyimli haberci.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

D-100'de ardışık kazalar: tır dorsesi devrildi, bir otomobil daha refüje çarptı
images

Kepez'de jandarmadan silah ve uyuşturucu operasyonu
images

Arslanlı'daki yangında çözülen sır: sanığa iki kez ağırlaştırılmış müebbet isten...
images

Muğla ekipleri fethiye'de hakkında kesinleşmiş cezası olan firariyi yakaladı

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Bayburt'ta aynı anda eğitim ve hafızlık yapan 154'üncü öğrenci mezun oldu

Atık yağ kampanyasıyla Talas'ta çevre bilinci yayılıyor

Yüz genç AI CRAFT ile kısa film üretimini öğreniyor

Orhun Ene: hücumun öne çıktığı ligde iç saha avantajı belirleyici oluyor

TREND HABERLER

Sanmar’ın yatırımlarına 45 milyon euro: Akbank ve EBRD ortak finansmanı

Avrupa ortak duruşunu koruyor: Putin’e taviz yanlış sinyal, İran tehdidi de gündemde

nottingham'da sıcak karşılama: harry ve meghan ilk kez kamuoyunda

Manisa tiyatrosu 20. yılını 'duruş' temasıyla sahneye taşıyor

Mardin’de sinema hareketi: Telkari ödülleri beş gün sürecek

Kazım Karabekir'de ilk Süper Lig randevusu: Erzurumspor FK ile Eyüpspor karşılaşıyor

Samsun’da SAYSAD TSM korosunun kuruluş konseri cumhuriyet coşkusuyla sahnelendi

Aydın valisi Bozyurt Horasan kazılarında geçmişin izlerini inceledi