Yıkılmadan önce kaydedilen görüntüler Zonguldak'taki çöküşü gözler önüne serdi

Önceki kayıtlar olayın ayrıntılarını gösteriyor

Zonguldak'ta Meşrutiyet Mahallesi Sütliyen Sokak'ta 21 Ekim'de çöken üç katlı betonarme binanın, yıkılmadan önce kameraya yansıyan görüntüleri elde edildi. Görüntülerde, aynı sokakta 17 Ekim'de meydana gelen kısmi göçük sırasında alınan kayıtlarda da çöken yapının görünür olduğu belirtildi.

17 Ekim kayıtları:

17 Ekim'de aynı bölgede kullanılmayan iki katlı bir binada kısmi göçük yaşanmıştı. O tarihte bölgeye gönderilen polis ve itfaiye ekiplerinin incelemelerinde istinat duvarlarında çatlaklar tespit edilmişti. Olay anında kayda alınan görüntülerde, daha sonra 21 Ekim'de çöken binanın sol tarafta bulunduğu görülüyor.

21 Ekim çöküşü ve kayıp:

Dün saat 17.54 sıralarında çöken bina nedeniyle 74 yaşındaki Türkan Akçaharman Özhan yaşamını yitirdi. Olayın ardından bölgedeki kayıtların incelendiği, önceki göçük ve tespit edilen çatlakların bağlamında görüntülerin ortaya çıktığı kaydedildi.

Görüntüler, çöküş öncesi yapı ve çevresel işaretlerin değerlendirilmesine imkan tanıyor; yetkililerin olayla ilgili incelemeleri sürüyor.

ZONGULDAK'TA 74 YAŞINDAKİ TÜRKAN AKÇAHARMAN ÖZHAN'IN HAYATINI KAYBETTİĞİ BİNA ÇÖKMESİNİN ARDINDAN, YAPININ YIKILMADAN ÖNCEKİ GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKTI. 17 EKİM'DE BAŞKA BİR BİNADA MEYDANA GELEN KISMİ GÖÇÜK SIRASINDA KAYDEDİLEN GÖRÜNTÜLERDE, DÜN ÇÖKEN 3 KATLI BİNANIN DA YER ALDIĞI GÖRÜLDÜ.