Yıkım çalışmasında saniyeler içinde çöken 6 katlı apartman Mustafakemalpaşa'da paniğe yol açtı

Bursa'da yıkım sırasında binanın bölümü aniden çöktü

Bursa'nın Mustafakemalpaşa ilçesi Tekel Bayırı Mahallesinde devam eden yıkım çalışmaları sırasında korku dolu anlar yaşandı. Depreme dayanıklı olmadığı gerekçesiyle hakkında yıkım kararı verilen 6 katlı apartmanta yürütülen çalışmalarda binanın bir bloğu aniden çöktü.

Çökme anı ve gözlemler:

Çökme saniyeler içinde gerçekleşti; büyük bir gürültüyle beraber bölge yoğun bir toz bulutuna büründü. Olay sırasında binadan kopan beton ve tahta parçalarının etrafa saçılması, çevrede kısa süreli panik yaşanmasına yol açtı. Olay anına ait görüntüler çevredeki kameralarca kaydedildi.

Güvenlik ve can kaybı:

Yıkım esnasında meydana gelen çökmeye rağmen, alınan bilgiye göre şans eseri yaralanan olmadı. Yıkım kararının gerekçesi ve çalışmaların yürütülme biçimi yetkililerce belirlendi; bölgede güvenlik önlemleri çerçevesinde çalışmaların sürdüğü bildirildi.

BURSA'NIN MUSTAFAKEMALPAŞA İLÇESİNDE 6 KATLI APARTMANIN YIKIMI SIRASINDA KORKU DOLU ANLAR YAŞANDI. YIKIM ÇALIŞMALARI DEVAM EDERKEN BİNANIN BİR BLOĞU BÜYÜK BİR GÜRÜLTÜYLE OLDUĞU YERE TAMAMEN ÇÖKTÜ.