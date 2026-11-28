Olayın gelişimi:

Yıldırım ilçesinde devriye görevi yapan Asayiş Şube Müdürlüğü Motosikletli Polis Timleri (Yunus timleri), duydukları silah sesleri üzerine hızla bölgeye intikal etti. Yapılan incelemede, ikametten tüfekle ateş edildiğinin tespit edildiği, şüphelinin ise G.P. olduğu belirlendi.

arama kararı ve operasyon:

Adli makamlardan alınan karar doğrultusunda şüphelinin ikametinde arama yapıldı. Arama sırasında ekipler, evde yapılan aramada birden fazla suç unsuru ile karşılaştı.

ele geçirilen malzemeler ve bulgular:

Aramalarda 550 gram esrar, 2 adet ruhsatsız tüfek, 1 adet 9.19 milimetre çapında ruhsatsız tabanca ile birlikte, tabancaya ait şarjöre basılı halde 6 dolu kartuş ele geçirildi.

şüphelinin işlemleri ve yasal süreç:

Gözaltına alınan G.P., emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı ve cezaevine gönderildi. Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

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