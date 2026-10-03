Yıllar sonra yeniden gündeme gelen kayıp dosyası: iki kişi tutuklandı

Dosyanın yeniden açılması ve tutuklamalar:

Trabzon'da 26 Haziran 2014 tarihinde kaybolan Köksal Kol ve Mehmet Kaplan hakkındaki soruşturma, yeni tanık ve delil beyanlarının ardından yeniden ele alındı. Dosya kapsamında gerçekleştirilen operasyonlarda, hakkında daha önce adli kontrol uygulanan E.A. ve A.B. gözaltına alındı; hakimlikçe tutuklanarak cezaevine gönderildiler.

Olayın başlangıcı ve ilk soruşturma:

Ailenin müracaatı üzerine Trabzon Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturmada, dosyada yer alan ifadelere göre Köksal Kol kaybolduğu gün sabah saatlerinde Trabzon Fatih Devlet Hastanesi bahçesinde E.A. ve F.B. ile buluştu. Üç kişinin birlikte Sürmene yönüne gittiği, saat 13.00'ten sonra Kol'dan haber alınamadığı bildirildi. Kol'un telefonu kaybolduğu tarihten itibaren hattın değiştirilmediğine ilişkin kayıtlar bulundu.

Aynı gün akşamı Mehmet Kaplan'ın bir alışveriş merkezi yakınında E.A. ve F.B. ile görüştüğü, E.A.'ya ait araçla bölgeden ayrıldığı, cihazlarının Karlık mevkiinde sinyal verdiği ve sonrasında iletişime kapandığı belirlendi.

HTS kayıtları ve mangal alanı bağlantısı:

Dosyada yer alan HTS kayıtları, 24 Haziran 2014 tarihinde Mağmat Boğazı civarında mangal yapılan bölgeye ilişkin sinyal tespitlerini içeriyordu. Kayıtlar, ilgili telefonların saat ve baz istasyonu bilgilerini veriyor; örneğin E.A.'nın telefonu saat 17.31'de Dumankaya Mahallesi Kalecik Tepesi civarından, Mehmet Kaplan'ın telefonu saat 17.22'de aynı bölgeye yakın bir baz istasyonundan sinyal aldı.

Tanık beyanları ve çelişkili ifadeler:

Soruşturmanın ilk döneminde E.A. ve F.B. ifadeleri alındı; E.A. ifadesinde Kaplan ile çek ve para alışverişi olduğunu, Kol'a 45 bin TL borcu bulunduğunu belirtti. E.A.'nın aynı olaya ilişkin tarihli ifadeleri arasında çelişkiler tespit edildi. F.B. ise başlangıçta şahısları görmediğini söylerken ilerleyen tarihlerde farklı beyanlarda bulundu.

2016 ve 2018 tarihli ifadelerinde Y.Ç., F.B. ile E.A. arasında Kol ve Kaplan'ın öldürüldüğüne dair konuşma duyduğunu kaydetti. Ayrıca dosyada, F.B.'nin yakınları ve eşinin beyanlarında F.B.'nin alkollü olduğu bir gecede E.A.'nın birilerini vurup öldürdüğünü söylediğine dair anlatımlar yer aldı. F.B. 21 Eylül 2019 tarihinde hayatını kaybetti.

2020-2022 süreci ve ek kovuşturma kararı:

A.B., Nisan 2020 tarihlerindeki ifadelerinde E.A.'nın her iki kişiyi ayrı zamanlarda silahla öldürdüğünü ve cesetlerin önceden hazırlanmış bir çukura gömüldüğünü anlattı; gösterdiği yerde yapılan aramada cesetlere ulaşılamadı. Bu gelişmeler sonrasında, yeterli delil bulunamadığı gerekçesiyle 22 Şubat 2022 tarihinde dosya açısından "ek kovuşturmaya yer olmadığı" kararı verildi; faili meçhul şüpheliler yönünden daimi arama kararı ise 5 Temmuz 2022'de çıkarıldı.

Yeni tanığın beyanı ve kararın kaldırılması:

Dosyanın tekrar incelenmesini tetikleyen gelişme, F.B.'nin eski eşi H.K.'nin 24 Eylül 2026 tarihinde tanık olarak verdiği ifadedir. H.K., yağmurlu bir akşam saatinde F.B. ile E.A.'nın Karlık köyündeki eve geldiklerini, çukur kazma ve kürek alma tavırlarını aktardı; aynı gece ve ertesi akşam F.B.'nin üstü çamurlu, telaşlı şekilde eve döndüğünü anlattı. H.K. ayrıca C.Ç.'den F.B.'nin alkollü bir gecede E.A.'nın para yüzünden iki kişiyi vurarak öldürdüğünü ve gömdüklerini söylediğini duyduğunu ifade etti.

Bu yeni beyanda yer alan unsurlar üzerine Trabzon Cumhuriyet Başsavcılığı, daha önce verilen "ek kovuşturmaya yer olmadığı" kararının kaldırılmasını talep etti; Trabzon 1. Sulh Ceza Hakimliğinin 28 Eylül 2026 tarihli kararı ile söz konusu karar kaldırıldı ve soruşturma yeniden genişletildi.

Gözaltı, yeni ifadeler ve tutuklama:

Arama ve el koyma talebinin kabulü üzerine 30 Eylül 2026 tarihinde yapılan operasyonlarda E.A. ve A.B.'nın ikametlerinde arama yapıldı ve iki şüpheli gözaltına alındı. Gözaltı sürecinde A.B. ifadelerinde olayın ayrıntılarını anlattı; A.B., çukur kazılmasını, iki kişiyi getirip başlarından vurulduğunu, cesetlerin gömüldüğünü, gömülen yerin kontrol edildiğini ve iddia edildiği üzere olay yerinin benzin dökülerek yakıldığını beyan etti.

A.B. ifadesinde ayrıca E.A.'nın Kol ve Kaplan'a çok borcu olduğunu, aralarında namus meselesi bulunduğunu ve E.A.'nın bu iki kişiyi öldüreceğini söylediğini, kendisinden ve F.B.'den yardım istediğini anlattı. A.B. önceki tarihlerde bazı gerçekleri polise anlatmadığını, sonrasında ise yer gösterdiğini belirtti. E.A. ise 30 Eylül 2026 tarihli ifadelerinde suçlamaları reddetti.

Başsavcılığın tutuklama talebi üzerine Trabzon 2. Sulh Ceza Hakimliği iki şüpheli hakkında tutuklama kararı verdi; E.A. ve A.B. cezaevine gönderildi. Soruşturma kapsamında cesetlere ulaşılamamış olması ve bazı delillerin çelişkili olmasına karşın, yeni tanık ve beyanlar dosyanın yeniden değerlendirilmesine yol açtı.

Gelişmelerle ilgili soruşturma sürüyor; dosyada adı geçen kişilere ait ifadeler, HTS kayıtları ve tanık beyanları dosyada muhafaza ediliyor. Yetkili makamların olgunlaştıracağı deliller ve adli süreç, olayın akıbetine ilişkin kararı belirleyecek.

TRABZON’DA 12 YIL ÖNCE KAYBOLAN KÖKSAL KOL VE MEHMET KAPLAN’IN ÖLDÜRÜLDÜĞÜ İDDİASIYLA YÜRÜTÜLEN SORUŞTURMA, YENİ TANIK İFADESİ ÜZERİNE YENİDEN AÇILDI. DOSYA KAPSAMINDA GÖZALTINA ALINAN E.A. İLE A.B., ÇIKARILDIKLARI MAHKEMECE TUTUKLANDI.