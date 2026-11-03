Erzincan’da gökyüzünden sıkı takip: drone destekli trafik denetimi

Denetimin kapsamı:

Erzincan’da polis ekiplerince trafik kazalarının azaltılması ve sürücülerin trafik kurallarına uyma alışkanlığının artırılması amacıyla drone destekli denetim gerçekleştirildi. Denetimi yürüten İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri uygulamayı sahada koordine etti.

Hava destekli takip ve tespit:

Denetimde sürücülerin cep telefonu kullanımı, emniyet kemeri takmama ve kırmızı ışık ihlalleri kontrol edildi. Drone ile havadan yapılan takipte trafik kurallarına uymayan sürücüler tespit edilip kayıt altına alındı.

Bilgilendirme ve sürdürülebilir uygulama:

Ekipler tespit ettikleri sürücülere trafik güvenliği ve kural ihlallerinin sonuçları hakkında bilgilendirme yaptı. Yetkililer, trafik kazalarının önlenmesi ve güvenli ulaşımın sağlanması amacıyla denetimlerin farklı nokta ve saatlerde düzenli olarak sürdürüleceğini bildirdi.

ERZİNCAN’DA DRONE DESTEKLİ TRAFİK DENETİMİ