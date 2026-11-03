Köşk'te atıl işletmenin çatısında kenevir serası tespit edildi

Kullanılmayan işletmede çatı katında kenevir bulundu

Aydın İl Jandarma Komutanlığı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile Köşk İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Aydın Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Ovaköy Mahallesi'nde bulunan faal olmayan bir işletmede arama yaptı. Yapılan çalışmalar sonucu işletmenin üst bölümünde şüpheli düzenekler gözetilerek arama genişletildi.

ele geçirilenler:

Arama sırasında işletmenin çatı katında yetiştirilmiş durumda 34 kök kenevir bulundu. Ayrıca 2 bin grama yakın uyuşturucu madde ile 2 adet bong aparatı ele geçirildi.

şüpheli ve soruşturma:

Operasyon kapsamında E.G. (39) isimli şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Şüpheli hakkında adli soruşturma başlatıldı ve işlemler Aydın Cumhuriyet Başsavcılığı denetiminde sürdürülüyor.

AYDIN’IN KÖŞK İLÇESİNDE KULLANILMAYAN BİR İŞLETMEYE DÜZENLENEN UYUŞTURUCU OPERASYONUNDA, ÇATI KATINDA YETİŞTİRİLEN 34 KÖK KENEVİR BİTKİSİ İLE YAKLAŞIK 2 KİLOGRAM UYUŞTURUCU MADDE ELE GEÇİRİLDİ. OPERASYONDA YAKALANAN 39 YAŞINDAKİ ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI.