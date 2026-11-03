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Ağaçta dört gün mahsur kalan kedi üç saatlik operasyonla sahibine döndü

Antalya Aksu'da 4 gündür 15 metre yükseklikte ağaçta kalan kedi, arama kurtarma ekiplerinin üç saatlik çalışmasıyla sahibine teslim edildi.

GİRİŞ: 03 Kasım 2026 - 10:47

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EDİTÖR: Hakan Arslan

Ağaçta dört gün mahsur kalan kedi üç saatlik operasyonla sahibine döndü

Ağaçta dört gün mahsur kalan kedi üç saatlik operasyonla sahibine döndü

Antalya'nın Aksu ilçesi Karaöz Mahallesi'nde bir vatandaş, evinden kaçan kedisini bulamayınca çevrede arama yaparken ağacın üst kısmında mahsur kaldığını fark etti. Kedi, yaklaşık 4 gündür ve erişilemeyen dalların içinde, yaklaşık 15 metre yükseklikte bekliyordu.

ilk müdahale ve yardım çağrısı:

Bildirinin ardından bölgeye gelen 112 Acil Çağrı Merkezi ekipleri ve itfaiye müdahale etti. İtfaiye ekipleri, kedinin yoğun ağaç dalları arasında hareket etmesi nedeniyle güvenli bir şekilde indirilememesi üzerine çalışmayı sonlandırdı; ardından MAKSAT Arama Kurtarma Derneği'ne haber verildi.

kurtarma operasyonu:

MAKSAT ekibi adrese ulaştıktan sonra ipli düzenek ve dağcılık ekipmanlarıyla hazırlıklara başladı. Ekiplerin yaklaşık 3 saat süren zorlu ve dikkatli çalışması sonucunda kedi, bulunduğu yüksek noktadan güvenli şekilde indirildi. Kurtarma sonrası kedi sahibine teslim edildi.

Olay sürecinde ekipler tarafından yapılan müdahale, hem hayvanın güvenliğini hem de müdahale ekibinin emniyetini ön planda tutacak şekilde yürütüldü. Mahalle sakinlerinin ihbarı ve arama kurtarma ekiplerinin koordinasyonu sayesinde kedi sağ salim sahibine kavuştu.

ANTALYA’DA EVDEN KAÇARAK 4 GÜNDÜR YAKLAŞIK 15 METRELİK YÜKSEKLİKTE AĞAÇTA MAHSUR KALAN KEDİ ARA...

ANTALYA’DA EVDEN KAÇARAK 4 GÜNDÜR YAKLAŞIK 15 METRELİK YÜKSEKLİKTE AĞAÇTA MAHSUR KALAN KEDİ ARA KURTARMA EKİPLERİ TARAFINDAN 3 SAATLİK OPERASYONLA KURTARILDI.

Hakan Arslan

Hakan Arslan

 Asayiş & Operasyon Editörü

Olay yeri haberleri, mahkeme süreçleri ve güvenlik güçlerinin operasyon haberlerinde uzmanlaşmış haber editörü.

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