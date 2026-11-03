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Buz gibi havada sıcak arayan kedi motor boşluğunda mahsur kaldı

Burdur'un Yeni Mahalle Kırlı Sokak'ta soğuktan korunmak için aracın motoruna giren kedi, ekiplerin müdahalesiyle kurtarıldı; yetkililer uyarıyor.

GİRİŞ: 03 Kasım 2026 - 10:44

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EDİTÖR: Burcu Kaya

Buz gibi havada sıcak arayan kedi motor boşluğunda mahsur kaldı

kurtarma operasyonu:

Burdur'da, Yeni Mahalle Kırlı Sokak üzerinde araç içinde mahsur kaldığı fark edilen bir kedi için bölgeye ekipler sevk edildi. Vatandaşların yaptığı ihbarı takiben gelen ekipler, aracın motor kısmında sıkışan hayvanı titiz bir müdahale ile bulunduğu yerden çıkardı.

Olay yerine gelen ekiplerin çalışması kısa sürede sonuç verdi ve kedi güvenli şekilde kurtarıldı. Müdahale sırasında hayvanın zarar görmemesi için ekipler gerekli hassasiyeti gösterdi.

neden böyle olaylar artıyor:

Havaların soğumaya başlamasıyla birlikte, özellikle yavru kedilerin sıcak bir ortam arayışı nedeniyle araçların kaput altına sığındığı ve bu nedenle mahsur kalma ihbarlarında artış yaşandığı bildirildi. Bu durumun tekrarlanmaması için yetkililer duyarlı olunması gerektiğinin altını çizdi.

araç sahiplerine uyarı:

Yetkililer, araç sahiplerine yola çıkmadan önce kaputa vurarak kontrol etmeleri çağrısında bulundu. Bu basit önlemin bir canın hayatını kurtarabileceği belirtilirken, ekiplerin gelen ihbarları titizlikle takip ederek can dostların güvenliğini sağlamaya devam ettiği ifade edildi.

BURDUR’DA SOĞUKTAN KORUNMAK İÇİN ARACIN MOTOR KISMINA SIĞINAN KEDİ, EKİPLERİN MÜDAHALESİYLE...

BURDUR’DA SOĞUKTAN KORUNMAK İÇİN ARACIN MOTOR KISMINA SIĞINAN KEDİ, EKİPLERİN MÜDAHALESİYLE KURTARILDI.

Burcu Kaya

Burcu Kaya

 Asayiş & Yayın Editörü

Bölgesel adliye ve polislere dair İHA akışındaki sıcak haberleri hızla doğrulayıp yayına alan yayın editörü.

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