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Kariyer rotasını paylaşan adliye başkanı Cihan Önal Eskişehir'de öğrencilerle buluştu

Cihan Önal, Eskişehir Eti Sosyal Bilimler Lisesi'nde öğrencilerle bir araya gelerek hukuk kariyeri, meslek seçimi ve hedef belirlemede azim ve çalışkanlığı anlattı.

GİRİŞ: 03 Kasım 2026 - 10:47

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EDİTÖR: Ayşe Şen

Kariyer rotasını paylaşan adliye başkanı Cihan Önal Eskişehir'de öğrencilerle buluştu

Kariyer rotasını paylaşan adliye başkanı Cihan Önal Eskişehir'de öğrencilerle buluştu

Eskişehir İl Millî Eğitim Müdürlüğü AR-GE Birimi koordinasyonunda yürütülen Bir Şehir, Bin Kariyer Projesi kapsamında düzenlenen etkinlikte, Bursa Bölge İdare Mahkemesi 2. İdari Dava Dairesi Başkanı Cihan Önal Eskişehir Eti Sosyal Bilimler Lisesi öğrencileriyle bir araya geldi. Söyleşi, proje çerçevesinde öğrencilerin meslekleri daha yakından tanımasını ve kariyer planlaması yapmasını amaçladı.

Söyleşinin odak noktası:

Programda Önal, hukuk alanındaki mesleki deneyimlerini ve kariyer yolculuğundaki dönüm noktalarını paylaştı. Konuşmasında meslek seçimi, hedef belirleme ve mesleğin günlük işleyişine dair pratik bilgilerin yanı sıra, kariyer yolunda azim, çalışkanlık ve kararlılık gibi kişisel özelliklerin önemine vurgu yapıldı. Öğrencilerin ilgisini çeken noktalardan biri de okul mezunları arasında hukuk fakültesini tamamlayan ve önemli görevler üstlenen isimlerin bulunmasının verdiği motivasyon oldu.

Öğrencilerle etkileşim ve sonuç:

Söyleşi, soru-cevap bölümü ile derinleşti; öğrenciler meslek seçiminden staj ve eğitim süreçlerine kadar çeşitli sorular yöneltti. Önal, soruları yanıtlarken tecrübelerine dayanarak yol gösterici tavsiyeler verdi. Etkinlik, öğrencilerin kariyer bilincini güçlendirmeyi hedefleyen proje kapsamında düzenlenen örnek çalışmalar arasında yer aldı.

Program, Eskişehir İl Millî Eğitim Müdürlüğü AR-GE Birimi koordinasyonunda gerçekleştirilen diğer etkinliklerle birlikte öğrencilerin mesleki farkındalığını artırmaya devam edecek. Söyleşinin ardından katılımcılar, programın eğitimsel katkılarını ve öğrenciler üzerindeki olumlu etkilerini vurguladı.

ESKİŞEHİR İL MİLLÎ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ AR-GE BİRİMİ KOORDİNASYONUNDA YÜRÜTÜLEN &quot;BİR ŞEHİR, BİN...

ESKİŞEHİR İL MİLLÎ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ AR-GE BİRİMİ KOORDİNASYONUNDA YÜRÜTÜLEN "BİR ŞEHİR, BİN KARİYER PROJESİ" KAPSAMINDA DÜZENLENEN KARİYER SOHBETLERİ GERÇEKLEŞTİRİLDİ.

Ayşe Şen

Ayşe Şen

 Eğitim Editörü

ÖSYM ve MEB sınav duyuruları, tercih rehberleri ve akademi dünyasındaki gelişmeleri güncel olarak sunan eğitim editörü.

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