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Yılmaz ile Üstel deniz faciası sonrası iş birliğini görüştü

Cevdet Yılmaz, KKTC Başbakanı Ünal Üstel ile Girne açıklarındaki deniz faciasının ardından arama-kurtarma ve ikili iş birliğini değerlendirdi.

GİRİŞ: 08 Eylül 2026 - 16:19

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EDİTÖR: Elif Demir

Yılmaz ile Üstel deniz faciası sonrası iş birliğini görüştü

görüşmenin kapsamı:

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Başbakanı Ünal Üstel ve beraberindeki heyeti Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde kabul etti. Toplantıda Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler de yer aldı.

arama-kurtarma çalışmaları ve teknik değerlendirmeler:

Görüşmenin ana gündemini, Girne açıklarında yaşanan deniz faciası sonrası yürütülen arama-kurtarma çalışmaları ile bundan sonraki süreçte atılacak adımlar oluşturdu. Yılmaz, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada çalışmaların Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu, ilgili kurumların teknik heyetleri ve alanında uzman ekiplerin değerlendirmeleri doğrultusunda tüm imkânlar seferber edilerek titizlikle sürdürüldüğünü belirtti.

Yılmaz açıklamasında şu ifadeleri paylaştı: "Görüşmelerimizde, Girne açıklarında yaşanan ve hepimizi derinden üzen deniz faciasının ardından devam eden arama kurtarma çalışmalarının son durumunu ve bundan sonraki süreçte atılacak adımları ele aldık. Bunun yanı sıra, KKTC ile ikili iş birliğimizin gündeminde yer alan konuları ve önümüzdeki döneme ilişkin ortak çalışmalarımızı değerlendirdik. Deniz Kuvvetleri Komutanımız Oramiral Ercüment Tatlıoğlu, ilgili kurumlarımızın teknik heyetleri ve alanında uzman ekiplerin değerlendirmeleri doğrultusunda yürütülen çalışmalar tüm imkânlar seferber edilerek titizlikle sürdürülüyor. Bu zorlu süreçte bekleyişleri süren ailelerimizin yanında olmaya, kayıp vatandaşlarımıza ulaşılması için her türlü imkanın ve teknik kapasitenin seferber edilmesi yönünde tüm gayretimizi göstermeye devam edeceğiz. Hayatını kaybeden vatandaşlarımıza bir kez daha Allah’tan rahmet, ailelerine ve yakınlarına sabır ve başsağlığı diliyor, arama kurtarma çalışmalarında gece gündüz demeden görev yapan tüm ekiplerimize şükranlarımızı sunuyoruz."

ilerleyen süreç ve iletişim:

Toplantıda ayrıca KKTC ile ikili iş birliğini güçlendirecek ortak çalışmaların planlanmasına yönelik adımlar değerlendirildi. Yetkililer, arama-kurtarma operasyonlarının seyrine göre koordinasyonun sürdürülmesi ve ailelerle iletişimin devam ettirilmesi konusunda kararlılık vurguladı.

CUMHURBAŞKANI YARDIMCISI CEVDET YILMAZ, KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ (KKTC) BAŞBAKANI ÜNAL ÜSTEL...

CUMHURBAŞKANI YARDIMCISI CEVDET YILMAZ, KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ (KKTC) BAŞBAKANI ÜNAL ÜSTEL İLE BİR ARAYA GELDİ.

Elif Demir

Elif Demir

 Politika & Dış Haberler Editörü

Marmara Üniversitesi İletişim mezunu. Dış politika ve uluslararası ilişkiler haberlerinin takibini ve Türkçe çevirilerini üstleniyor.

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