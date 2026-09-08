TFF'den taraftarlığa örnek duruş: İsmail Turgut Öksüz ödüllendirildi

TFF fair play ödüllerinde eylül ayı sahipleri açıklandı

Türkiye Futbol Federasyonu Fair Play ve Sosyal Sorumluluk Kurulu, fair play kültürünü teşvik etme hedefiyle verdiği ödüllerin eylül ayı kazananlarını duyurdu. Kurulun değerlendirmeleri Mehmet Nuri Yazıcı başkanlığında yapıldı; Prof. Dr. Sedefhan Oğuz, Prof. Dr. Burhanettin Hacıcaferoğlu, Av. Kürşat Ahmet Ünal, Av. Tarık Emre Ekşi, Bilgehan Okumuş ve Banu Yelkovan toplantıya katıldı.

Öksüz'e ödülün gerekçesi:

Trabzonlular Federasyonu Genel Başkanı İsmail Turgut Öksüz, Trabzonspor'un yeni transferlerinden Muhammed Salah'ı Atatürk Havalimanı'nda Galatasaray formasıyla karşılayan ve üzerindeki formayı çıkarmaya zorlanan Kaan Yıldırım'a verdiği destek nedeniyle taraftar kategorisinde ödüle layık görüldü. Öksüz'ün ayrıca, istek halinde genç taraftarı bir yıl boyunca maçlarda ağırlayacağı yönündeki teklifi, sporun birleştirici yönüne dikkat çekmesi bakımından kurul tarafından takdir edildi.

Diğer örnek davranışlar ve sosyal sorumluluk ödülü:

Kurul, bireysel örnek davranışları ve kulüp yaklaşımlarını da değerlendirdi. 1 Mayıs 2026'da U15 Gelişim Ligi Finalleri sırasında Galatasaraylı oyuncu Hüseyin Remazan'ın kramponunu bağlamasına yardımcı olan Utku Efe Özkan Fair Play Ödülü'ne değer görüldü. Gençlerbirliği-Fenerbahçe maçında tribünde forması çıkarılmaya çalışılan küçük bir taraftara müdahale ederek destek olan komiser yardımcısı Uğur Yurduseven'in davranışı da kurul tarafından takdir edildi; Fenerbahçe Kulübü ise olaya sağduyulu yaklaşımı ve çocuğu kendi sahasında ağırlaması nedeniyle Fair Play Ödülü aldı.

Sosyal Sorumluluk Ödülü ise Trendyol 1. Lig ekibi Bodrum FK'ya verildi. Kulüp, 148 kişilik kontenjanla sınırlı olmak üzere 65 yaş üstü vatandaşlara, engellilere, gazilere ve şehit yakınlarına ücretsiz kombine kart sağlama kararıyla ödüle değer bulundu.

Kurulun amaç ve yaklaşımı:

Fair Play ve Sosyal Sorumluluk Kurulu, fair play anlayışının sadece tekil eylemlerden ibaret olmadığını, futbolun tüm paydaşlarında kalıcı bir kültür oluşturmanın temel amaç olduğunu vurguladı. Kurul, sosyal sorumluluğun yalnızca proje bazlı girişimlerle sınırlı olmadığını; dayanışma, sağduyu ve bireysel davranışların da bu çerçevede önemli olduğunu belirtti.

Kurul açıklamasında, "Fair Play'in cinsiyeti, yaşı ve ligi yoktur" anlayışıyla hareket edileceği ve çalışmaların profesyonel erkek futboluyla sınırlı kalmayarak kadın futbolu, amatör ligler, altyapı ve gençlik organizasyonları ile tribünlerdeki örnek davranışları da sezon boyunca izlemeye devam edeceği ifade edildi.

TRABZONLULAR FEDERASYONU GENEL BAŞKANI İSMAİL TURGUT ÖKSÜZ, SERGİLEDİĞİ FAİR PLAY DAVRANIŞI NEDENİYLE TARAFTAR KATEGORİSİNDE ÖDÜLE LAYIK GÖRÜLDÜ.