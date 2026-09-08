Müzakereler şart: Lavrov, krizin temel nedenlerinin ortadan kaldırılmasını vurguladı

Lavrov ve Suudi mevkidaşı Moskova'da bir araya geldi

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Prens Faysal bin Farhan Moskova'da düzenledikleri ortak basın toplantısında bölgesel ve küresel gündemi değerlendirildi. Lavrov, görüşmede hem siyasi hem ekonomik başlıklarda ortak tutum ve iş birliğinin sürdürüleceğini vurguladı.

Ukrayna'da barış için ön koşul:

Lavrov, Ukrayna ile barış görüşmelerine ilişkin olarak "Öncelikle müzakerelerin yürütülmesi gerekiyor ve biz bunlara her zaman hazırız." dedi. Rus bakan, müzakerelerin yürütülmesinin şartı olarak bu sürecin "Batı'nın oluşturduğu mevcut Ukrayna krizinin temel nedenlerinin ortadan kaldırılmasına yönelik bir anlaşmaya varılması" temelinde olması gerektiğini belirtti.

Lavrov, ayrıca Avrupa Birliği'ni çatışmanın temel nedenlerinin ele alınmasına engel olmakla suçladı ve Trump yönetiminin başlangıçta çatışmanın nedenlerini görme yönünde bir istek ve yeteneğe sahip olduğunu söyledi: "Trump yönetiminde en başından beri çatışmanın temel nedenlerini görme yönünde hem bir istek hem de bir yetenek vardı."

Ekonomik iş birliği ve OPEC+ koordinasyonu:

Görüşmelerde ekonomik ilişkiler de ayrıntılı olarak ele alındı. Lavrov, iki ülke arasındaki ticaret hacminin geçen yıl yüzde 40 arttığını aktarırken, bu ivmeyi korumak için ortak çaba gösterileceğini söyledi. Rus bakan, Rusya-Suudi Arabistan Ticaret, Ekonomik, Bilimsel ve Teknik İşbirliği Hükümetlerarası Ortak Komisyonu gibi mekanizmaların bu sürece hizmet edeceğini vurguladı.

OPEC+ kapsamındaki koordinasyonun sürdürülmesine de dikkat çeken Lavrov, "Bu, mevcut şartlarda özellikle önemli." ifadesini kullandı ve iki ülkenin grubun eş başkanları olarak üzerinde mutabık kaldıkları yaklaşımları istikrarlı şekilde sürdüreceklerini belirtti.

Bölgesel gerilimler, İran ve Filistin meselesi:

Lavrov, Arap devletlerinin ABD, İsrail ve İran arasındaki çatışmaya sürüklenmesinden üzüntü duyduklarını söyledi ve İran ile ABD arasında Mutabakat Zaptı'nın (MoU) uygulanması için uzlaşmacı çözümler bulunması çağrısında bulundu: "Bu anlaşmanın uygulanmasını sağlamak amacıyla mevcut tüm anlaşmazlıkların çözülmesi için makul uzlaşmalar aranması konusunda Suudi meslektaşlarımızla birlikte hareket ediyoruz."

Gazze'ye ilişkin olarak Lavrov, Filistin meselesinin kapsamlı ve bütüncül şekilde çözülmesinin bölgedeki tüm halklar için kalıcı barışı sağlayacağını belirtti. İsrail'in güvenliğinin de teminat altına alınması gerektiğini ancak bunun "askeri güç kullanılarak değil, yalnızca varılacak anlaşmalar yoluyla" sağlanması gerektiğini söyledi. Lavrov, Donald Trump'ın Gazze planına yönelik de "Ne yazık ki burada da... hiçbir ilerleme yok" değerlendirmesinde bulundu.

Husiler ve güvenlik endişeleri:

Husilerin Suudi altyapısına yönelik saldırılarına değinen Lavrov, meseleleri askeri yollarla çözmeye çalışmanın kabul edilemez olduğunu belirtti ve bu tür eylemlerin hem sivil nüfusu hem de dünya ticaret yollarını tehdit ettiğini vurguladı: "Bu askeri yol yalnızca sivil nüfusu ve sivil tesisleri tehdit etmekle kalmıyor, aynı zamanda dünya ekonomisini de son derece olumsuz etkiliyor."

Prens Faysal bin Farhan ise Husilerin hareketlerini eleştirerek, bunların kendi kişisel çıkarları için şiddet kullandıklarını söyledi. Suudi bakan, krallığın barış ve diplomatik çözümleri destekleyeceğini ancak kendisini savunmaktan ve çıkarlarını korumaktan çekinmeyeceğini ifade etti: "Krallık her zaman barışı ve diplomatik çözümleri destekleyecektir. Ancak kendisini savunmaktan, çıkarlarını korumaktan çekinmeyecek."

Toplantı, iki ülkenin hem bölgesel istikrar hem de ekonomik ilişkiler konusunda yakın koordinasyonu sürdüreceklerine dair vurgularla sona erdi.

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Prens Faysal bin Farhan ile düzenlediği bası toplantısında, Ukrayna ile barış görüşmelerine değinerek, "Öncelikle müzakerelerin yürütülmesi gerekiyor ve biz bunlara her zaman hazırız. Bunun Batı’nın oluşturduğu mevcut Ukrayna krizinin temel nedenlerinin ortadan kaldırılmasına yönelik bir anlaşmaya varılması temelinde yürütülmesi gerekiyor" dedi.