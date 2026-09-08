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Alaşehir'de 11 öğrize hafızlık icazeti töreni

Alaşehir'de düzenlenen icazet töreninde hafızlık eğitimini tamamlayan 11 öğrenci belgelerini aldı; ünlü hafızların tilavetleri ve dualar törene damga vurdu.

GİRİŞ: 08 Eylül 2026 - 16:53

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EDİTÖR: Cemal Korkmaz

Alaşehir'de 11 öğrize hafızlık icazeti töreni

Tören ve katılımcılar:

Manisa'nın Alaşehir ilçesinde, hafızlık eğitimlerini tamamlayan 11 öğrenci için Alaşehir Pazar Camii'nde icazet programı düzenlendi. Programa Alaşehir Kaymakamı Ercan Öter, Diyanet İşleri Başkanlığı Cami Hizmetleri Daire Başkanı Turgut Erhan, Manisa İl Müftü Vekili Kemal Demirel, Alaşehir Müftüsü Mehmet Ali Dilek, din görevlileri, hafızların aileleri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Program, Merkez Hafızlık Kur'an Kursu öğrencisi ve 2026 yılı Kur’an-ı Kerim’i Güzel Okuma Yarışması Manisa il birincisi Hafız Arda Tokat ile Kur'an tilavetiyle başladı. Kur'an kursu öğreticisi Salih Güney de programda tilavet gerçekleştirdi.

Programın sunuculuğunu Pazar Camii imam hatibi Mehmet Varol yaptı. Tören boyunca katılımcılar programı ilgi ve huşu içinde takip etti.

Yetkililerin konuşmaları:

Alaşehir Müftüsü Mehmet Ali Dilek, Manisa İl Müftü Vekili Kemal Demirel, Alaşehir Kaymakamı Ercan Öter ve Diyanet İşleri Başkanlığı Cami Hizmetleri Daire Başkanı Turgut Erhan programda birer konuşma yaptı. Kaymakam Ercan Öter konuşmasında, din görevlilerinin vatandaşların İslam dinini doğru öğrenip anlamasında üstlendiği görevi vurguladı ve hafızlık eğitimine sağlanan imkanlara dikkat çekti. Öter, doğrudan şu ifadeleri kullandı: "Kur’an-ı Kerim’i ezberlemek çok kolay değil. Bunun için büyük emek ve özveri gerekiyor. Başta anne babalar ve hocalarımız olmak üzere emeği geçen herkesi kutluyorum. Bu kursu tamamlayan evlatlarımızın da alınlarından öpüyorum."

Kaymakam Öter ayrıca genç hafızlara düşen sorumluluğa işaret ederek, "Kur’an-ı Kerim’i öğrenen çocuklarımızın, öğrendiklerini hayatlarına tatbik etmeleri gerekiyor. İnşallah bu evlatlarımız, Kur’an-ı Kerim’i öğretme görevini hayatları boyunca sürdüreceklerdir" dedi.

Genç hafızların tilavetleri ve program akışı:

Programın en coşkulu bölümünde, vatandaşların tekbirleri eşliğinde sahneye alınan genç hafızlar Burak Akçam, Mehmet Çan, Halil Efe Pehlivan, Recep Sait Yenen, Mustafa Aksu, Ubeyd Yenen, Muhammed Said Koçoğlu, Esat Yakut, Talha Eren Savaş, Alperen Dereler ve Samet Tıknaz Kur'an-ı Kerim'den sureler okuyarak icazet heyecanını yaşadı. Gençlerin tilavetleri katılımcılar tarafından ilgi ve huşu ile dinlendi.

Programa, Türkiye ve dünya çapında Kur’an-ı Kerim’i güzel okuma yarışmalarında derece elde eden isimler de katıldı. Ezanı Güzel Okuma Türkiye birincisi ve Ayasofya Camii müezzini Selman Kızmaz ile Kur'an-ı Kerim'i Güzel Okuma Dünya birincileri arasında yer alan Üsküdar Pazarbaşı Camii imam hatibi Hafız Adem Bilgetay ve Ayasofya Camii Baş İmam Hatibi Bünyamin Topçuoğlu tilavet gerçekleştirdi. Ünlü hafızların okuması salonda büyük beğeni topladı.

Programın son bölümünde Reisü'l-Kurra vekili Hafız Hamza Gökçe hafızların tilavetlerini yönetti ve törendeki duaları yaptı. Duanın ardından hafızlık eğitimini tamamlayan öğrencilere ve programa emeği geçenlere çeşitli hediyeler takdim edildi. Tören toplu hatıra fotoğrafı çekimiyle sona erdi.

MANİSA’NIN ALAŞEHİR İLÇESİNDE HAFIZLIK EĞİTİMLERİNİ TAMAMLAYAN 11 ÖĞRENCİ İÇİN İCAZET PROGRAMI...

MANİSA’NIN ALAŞEHİR İLÇESİNDE HAFIZLIK EĞİTİMLERİNİ TAMAMLAYAN 11 ÖĞRENCİ İÇİN İCAZET PROGRAMI DÜZENLENDİ.

Cemal Korkmaz

Cemal Korkmaz

 Haberde İnsan Editörü

Türkiye’nin dört bir yanından ilham veren, duygulandıran ve başarı odaklı insan yaşam hikayelerini derleyen duyarlı editör.

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