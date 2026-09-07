Yine sabah yorgun kalkıyorsanız sorgulanması gereken 10 neden

Giriş:

Gün içinde devam eden ve dinlenmeyle geçmeyen yorgunluk, basit bir halsizlikten ziyade vücudun önemli bir uyarısı olabilir. Medicana Ataköy Hastanesi İç Hastalıkları Bölümü’nden Uzm. Dr. Fatma Özenç Turşak, yeterli uykuya rağmen toparlanamayan yorgunluğun nedenlerinin araştırılması gerektiğini vurguluyor.

Sık karşılaşılan medikal nedenler:

1. Demir eksikliği: Özellikle yoğun adet kanaması olan kadınlarda sık görülür. Demir, oksijen taşınmasında kritik bir mineraldir; eksikliğinde kişi halsiz, enerjisiz hisseder. Kansızlık gelişmeden önce bile yorgunluk, konsantrasyon güçlüğü ve saç dökülmesi gibi şikâyetler ortaya çıkabilir.

2. B12 ve D vitamini eksiklikleri: B12 eksikliği halsizlik, enerji düşüklüğü, baş ağrısı, konsantrasyon güçlüğü, unutkanlık ve bazı nörolojik yakınmalarla seyreder. D vitamini eksikliği ise bazı kişilerde yorgunluk ve kas güçsüzlüğü ile ilişkilendirilebilir. Folat eksikliğinin de kansızlık ve yorgunluğa yol açabileceği hatırlanmalıdır.

3. Tiroit hastalıkları: Tiroit hormonları metabolizma hızını düzenler; hipotiroit yorgunluk ve halsizlikle kendini gösterebilir. Üşüme, kilo alma, kabızlık, cilt kuruluğu, saç dökülmesi, uyku hali veya nabızda yavaşlama gibi belirtiler tiroid fonksiyonlarının değerlendirilmesini gerektirir.

4. Uyku apnesi: Gece yeterince uyunsa bile sabah dinç uyanamama ve gün içinde uyuklama, yüksek sesle horlama veya uykuda nefesin durduğunun fark edilmesi uyku apnesini akla getirmelidir. Bu durum, uykunun kalitesini bozarak sürekli yorgunluğa neden olabilir.

5. Diyabet ve metabolik hastalıklar: Kontrolsüz yüksek kan şekeri kişi de sürekli bitkin hissetmesine yol açabilir. Sık idrara çıkma, aşırı susama, ağız kuruluğu, açıklanamayan kilo değişiklikleri veya bulanık görme gibi bulgular eşlik ediyorsa kan şekeri değerlendirilmelidir.

Yaşam tarzı, psikolojik ve kronik nedenler:

6. Yetersiz sıvı tüketimi ve dengesiz beslenme: Aşırı işlenmiş gıdalar, yüksek şekerli besinler ve düzensiz öğünler enerji düşüklüğünü artırır. Sebze, meyve, baklagiller, kaliteli protein kaynakları, tam tahıllar ve yeterli sıvı alımı enerji düzeyinin korunmasında önemlidir.

7. Depresyon ve stres: Ruhsal durum bozuklukları da yorgunluğun önemli nedenlerindendir. Daha önce keyif alınan aktivitelere ilginin azalması, isteksizlik, uyku düzeninde bozulma, konsantrasyon güçlüğü ve sürekli çökkün hissetme gibi belirtiler varsa psikiyatrik değerlendirme gerekebilir.

8. Romatizmal hastalıklar: Bazı romatolojik hastalıklar yorgunlukla seyreder. Sabah tutukluğu, eklem ağrısı, eklemlerde şişlik ve hareket kısıtlılığı gibi yakınmalar eşlik ediyorsa romatolojik nedenler araştırılmalıdır.

9. Böbrek hastalıkları: Kronik böbrek hastalıklarının erken dönemleri belirti vermeyebilir; ilerledikçe halsizlik ve yorgunluk ortaya çıkabilir. Hipertansiyon, diyabet veya kalp-damar hastalığı gibi risk faktörleri olan kişilerde böbrek fonksiyonlarının düzenli takibi önemlidir.

10. Ciddi hastalık olasılığı (kanser dahil): Yorgunluk tek başına kanser göstergesi değildir ancak uzun süren, açıklanamayan yorgunluğa istemsiz kilo kaybı, ateş, gece terlemesi, ele gelen kitle, dışkılama veya idrar alışkanlıklarında değişiklik, uzun süren öksürük ya da olağandışı kanamalar eşlik ediyorsa mutlaka tıbbi değerlendirme gerekir.

Ne zaman doktora başvurmalısınız:

Uzm. Dr. Turşak, yeterli uyku ve dinlenmeye rağmen yorgunluğun devam etmesi, şikâyetlerin haftalar boyunca sürmesi, giderek artması veya günlük yaşamı etkilemesi durumunda hekime başvurmanın önemine dikkat çekiyor. Hastanın öyküsü ve fizik muayenesinin ardından gerekli görülen kan testleriyle demir, B12, folat, D vitamini, tiroit fonksiyonları, kan şekeri ve böbrek fonksiyonları değerlendirilebilir.

Sonuç olarak, sürekli yorgunluğu normalleştirmemek gerekiyor. Amaç yalnızca enerjiyi artırmak değil; yorgunluğa yol açan temel problemi tespit ederek doğru tedaviye yönelmektir. Dr. Turşak’ın ifadesiyle: "Yeterince uyuduğunuz, dengeli beslendiğiniz ve dinlenmenize rağmen yorgunluğunuz devam ediyorsa bunu normalleştirmeyin."

GÜN İÇERİSİNDE YOĞUN TEMPOYA BAĞLI OLARAK HİSSEDİLEN YORGUNLUK, DİNLENME VE YETERLİ UYKUYLA GENELLİKLE AZALIYOR. "ANCAK KİŞİ SABAH UYANDIĞINDA DAHİ KENDİSİNİ BİTKİN HİSSEDİYOR, HAFTA SONU DİNLENMESİNE RAĞMEN TOPARLANAMIYOR VE BU DURUM GÜNLÜK YAŞAMINI ETKİLİYORSA ALTTA YATAN NEDENİN ARAŞTIRILMASI ÖNEM TAŞIYOR" DİYEN UZM. DR. FATMA ÖZENÇ TURŞAK, SÜREKLİ YORGUNLUĞUN 10 NEDENİNİ AÇIKLADI.