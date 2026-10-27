Yoğun mesaisinin arasında taşlara ve tuvallere hayat veren hemşire

Sivas'ta hemşirelik ve sanatı bir arada yürüten bir anne

43 yaşındaki ve yaklaşık 20 yıldır hemşirelik yapan Seçil Özdemir, yoğun iş temposu ve aile sorumluluklarının arasında çocukluk yıllarından gelen resim tutkusunu hobiye dönüştürdü. İki çocuk annesi olan Özdemir, pandemi döneminde evde daha çok zaman bulunca önce tablolara yöneldi, ardından taş boyama ile çalışmalarını çeşitlendirdi.

Pandemiyle yeniden canlanan ilgi:

Özdemir, pandemi döneminde resim yapmaya fırsat bularak başladığını belirtiyor: 'Pandemi döneminde resim yapmaya fırsat bularak başladım. Hem mesleğim hem de çocuklarımdan dolayı çok vaktim olmuyordu. Pandemi ile birlikte evde kaldığım süre içerisinde tablolara yöneldim.' Renkleri harmanlamayı ve yeni tasarımlar ortaya koymayı sevdiğini söyleyen Özdemir, taş boyamanın kendisi için terapi işlevi gördüğünü ifade ediyor.

Hobi olarak başladığı çalışmalarda kendisini geliştiren Özdemir'in eserleri, ailesi ve arkadaşları tarafından beğeni topluyor. Çevresinden sık sık hediye talepleri geliyor, arkadaşlarıyla bir araya geldiğinde onlara taş boyama tekniklerini öğretiyor ve birlikte çalışmalar yapıyor.

Taş seçimi ve çalışma aşamaları:

Taş boyama sürecinde malzeme ve aşamalar öne çıkıyor. Özdemir, taş boyamada akrilik boya ve kalemlerin kullanıldığını, kendisinin genellikle fırça ve akrilik boya tercih ettiğini belirtiyor. Tasarımlarını tuval yerine duralit üzerinde çalışmayı seviyor ve taşlarla tabloları birleştirerek farklı kompozisyonlar oluşturuyor. Boyama bittikten sonra eserlerine vernik uygulayarak son dokunuşu yapıyor.

Taş seçiminin önemine dikkat çeken Özdemir, 'Taş boyamada mutlaka yüzeyi pürüzsüz olduğu için deniz taşları kullanılmalı' diyor. Yuvarlak, elips ya da yumurta biçimindeki taşların daha uygun olduğunu, taşları toplarken şekline göre plan yapıp topladığını anlatıyor. Toplanan taşlar önce temizlenip kurutuluyor, sonra çizim yapılıyor ve birkaç kat halinde boyama gerçekleştiriliyor. Kuruma ve kenar hatlarının belirlenmesi sonrası vernik işlemine geçiliyor.

Çalışma süresi tasarıma ve zaman kısıtlarına göre değişiyor; Özdemir, mesai sonrası ve günlük rutin işlerle birlikte yürüttüğü üretimlerde projelerin genelde 7-10 gün arasında tamamlandığını söylüyor.

Özdemir, taş boyamanın özellikle çocuklar ve yeni başlayanlar için çekici olduğunu, sağlık sektöründe çalışanların ve annelerin gün içindeki yorgunluk ve stresi atmak için böyle hobilere yönelmelerini tavsiye ediyor. Kendi deneyimini paylaşarak, vakit buldukça ahşap, taş veya imkanların el verdiği malzemelerle üretmenin moral ve motivasyon sağladığını belirtiyor.

Hem mesleğini hem ailesine dair sorumluluklarını sürdüren Özdemir, sanata ayırdığı zaman sayesinde hem kişisel tatmin sağlıyor hem de çevresine ilham veriyor; eserleri hediye olarak talep ediliyor ve arkadaş çevresiyle ortak atölye çalışmalarına devam ediyor.

HEMŞİRE SEÇİL ÖZDEMİR